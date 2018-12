70 salieron del clóset

Según un conteo del portal Gay Star News (puede que no suene a una fuente muy confiable, pero el artículo incluye los links a las declaraciones de los personajes en cuestión), 70 distintas personalidades del mundo del entretenimiento y los deportes salieron del clóset en este 2018, es un número muy considerable. Lo que antes veíamos como un hecho aislado, cada año se va convirtiendo en una acto más común, el camino hacia lo que todos queremos: que ser parte de la comunidad LGBTI+ no sea una noticia.



Si bien muchas de estas celebridades salieron del clóset como hombres gay como Kevin McHale (Glee) o Joey Pollari (Love, Simon) o mujeres lesbianas como Amandla Stenberg (Los juegos del hambre), lo notable de esta lista es que mayoría de sus integrantes se definieron como bisexuales, pansexuales (que pueden ser atraídos sexual y emocionalmente por personas independientemente de su género o sexo) o de género fluido (que no se identifican con una sola identidad de género).



Lo mas importante de todo esto es aproximar a los seguidores de todas estas personalidades (Rita Ora, Lucas Hedges, Jason Mraz, Janelle Monae también se encuentran en la lista) y el público en general a estos términos, la información es el primer paso. Qué significa y qué implica que muchos seres humanos estén cansados de las etiquetas y que simplemente busquen su plenitud y felicidad a su manera. Sin juicios innecesarios.