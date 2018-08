Hoy cito una de tantas frases de “Batman Inicia” en las que habla del miedo y que es muy emblemática de parte de la condición humana y que, por supuesto, es un tema muy recurrente entre los adictos, tanto durante su consumo como para quienes están en recuperación.



“Cuando viajé aprendí el miedo antes del crimen y la emoción del éxito. Pero nunca me volví uno de ellos. Inhala tus miedos. Encáralos, para vencer al miedo debes volverte el miedo. Disfrutar del miedo de otros hombres. Siente el terror nublar tus sentimientos”, son diálogos de esta película llena de frases con un gran significado.



Otro personaje que han tenido que lidiar con sus miedos y abordarlos en sus películas es Rocky Balboa, de quien también recogimos un par de frases.



“El miedo es como el fuego. Si lo controlas, te calentará y te mantendrá vivo, pero si te controla a ti, te quemará y te destruirá”, dice Rocky, “todavía tengo cosas en mi sótano, aquí adentro ¿sabes? a veces me cuesta trabajo respirar, siento una bestia dentro de mí”.



Seguramente a estas alturas después de leer ambos párrafos, mis lectores que conocen de alguna forma el mundo de las adicciones ya habrán hecho sinapsis con uno de los temas más profundos de la enfermedad: el miedo.



¿Miedo a qué? ¡Miedo a vivir! ¡Miedo a enfrentar la realidad! ¡Miedo al rechazo, a la desaprobación, al fracaso, al abandono, a la carencia! ¡Miedo a todo! Ese miedo que a muchos adictos les hizo consumir por primera vez su sustancia de preferencia para evadir la realidad o para darse valor de enfrentar la vida y que después, ya en la recuperación, se convierte en miedo a la recaída, miedo a no poder sostener su sobriedad y a enfrentar el mundo con todo y sus vicisitudes.



Por ello, identificar los miedos que todo adicto tiene es un gran tesoro para aprender a vivir a pesar de sus fobias y a sus deseos de consumir para seguir escapando.



Como dice Batman, para vencer al miedo debes volverte el miedo o, como dice la escritora Raquel Levinstein en “Señor, quítame lo bruto”, sin miedo a enfrentar el miedo, es la única forma de vencer esos fantasmas que provienen de la energía destructiva del pánico o el terror, para evolucionar hacia la energía positiva del amor que comienza manifestándose en el autoestima de la persona y en el sí a la vida que mencionan los logoterapeutas.



En la serie de “José José”, de la que escribiremos la próxima semana en respuesta a los lectores que nos solicitan nuestra opinión sobre el testimonio de alcoholismo del cantante, el temor a la vida, al éxito y a vivir la realidad como es, con sus matices y sus claroscuros, es por supuesto uno de los temas centrales que nos deja por lección que no hay sustancia alguna, acción compulsiva o conducta patológica que pueda hacer que los seres humanos podamos evadirnos de lo que nos toca enfrentar, sino sólo el camino de la aceptación, el auto conocimiento, la confesión de nuestros miedos y la energía del amor, son los que pueden llevarnos a la verdadera trascendencia del Ser.



