La opción preferencial por los pobres

¿Se puede, en un país con la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza, crear políticas públicas que no tengan como fin la superación de este flagelo?



La respuesta lógica inmediata es que no. Hay situaciones tan lacerantes en nuestro país que no tendrían siquiera que estar a discusión. Encabezando la lista, por supuesto, el hambre. No debería de existir un solo mexicano que esté padeciendo por no contar con los nutrientes mínimos en su dieta diaria. Analfabetismo sigue entre las prioridades. El mundo, hasta lo más inmediato, nos es completamente ajeno cuando no sabemos leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas. Su corolario, educación básica para todas las niñas y los niños, se incluye evidentemente en la triada de las necesidades insoslayables de cualquier sociedad. Y son todos retos que aún tiene México ante sí.



Frente a ello, cualquier cosa parece superflua. Unos lentes que pongan el foco en estas cuestiones y dejen a las demás en un plano posterior parecieran ser una alternativa justa para asumir las prioridades en la agenda política. Lo que se deje de gastar en ello parecería entonces un desembolso superfluo.



Sin embargo, hay una trampa en esta óptica: la potencial ceguera que nos lleve a atender los males con paliativos y no dejar recursos para las soluciones de fondo. No se trata solo de comer, sino de producir. Hay más que saber leer y escribir, la cuestión es abrir puertas al desarrollo. Tener educación básica para todos está muy bien, pero eso solo es posible cuando la formación que se brinda es de calidad.



Por eso no es simple la Administración Pública. Por eso un presupuesto tiene que ser equilibrado. Y asignar recursos a la educación superior, la ciencia, la tecnología y el quehacer artístico. Se trata no de lujos, sino de inversión en el futuro. La opción es atender la pobreza de forma preferente, pero no exclusiva; si no, sería otra manera de ignorarla.







