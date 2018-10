Construyendo el nosotras

El día de hoy se cumplirán 65 años de una revolución que aún no acaba. Y no acabará mientras siga pareciendo revolucionario y no simplemente normal el que las mujeres participemos en calidad de iguales en el acceso a los cargos de elección popular y, en general, a todos los espacios de toma de decisiones públicas.



Cuando analizamos el impacto de que las de nuestro género hayamos sido confinadas a los muros del hogar, invitadas a hacer de la cocina nuestro reino y de la maternidad nuestra única fuente posible de satisfacción, sopesamos lo que eso mermó a nuestro desarrollo económico y educativo, y con él al del país y el mundo entero; señalamos asimismo cómo eso nos aisló de la posibilidad de incidir en el rumbo que tomaban los asuntos públicos. Pero poco hablamos de cómo eso minó nuestras habilidades de movernos en ese mundo, el de puertas afuera, el de lo colectivo a gran escala, el que determina el rumbo de una nación.



Así, nuestra revolución de seis décadas y media que nos ha llevado hoy a ver la paridad en candidaturas, a ver los cabildos y los congresos integrados por mitad de individuos de cada género, tiene que venir acompañada de un desarrollo acelerado de esas capacidades que nos permitan aprender y aprehender los cargos que con tanto esfuerzo hemos conquistado, que nos hagan movernos ágilmente en ese mundo al que recién llegamos ya no como excepción, sino como norma. Nos toca construir alianzas entre nosotras.



El mensaje más importante para las mujeres que resultaron electas este 2018 es que no están solas, que muchas personas a su alrededor estamos dispuestas a garantizar que ejerzan sus cargos con plena libertad y a alzar la voz si alguien trata de acallar las suyas. Pero sobre todo que están rodeadas de un número histórico de mujeres electas con las que pueden establecer alianzas, porque sin importar partidos ni ideologías, atraviesan por los mismos retos.



