¿Por qué no han pintado el escudo de Cruz Azul?

Desde que se decidió que Cruz Azul se mudaría al estadio Azteca, se comenzaron a hacer una serie de modificaciones para que el equipo embonara perfectamente en su regreso a la que fue su casa. Hay que recordar que se dejó el patrocinio de la cerveza (con el que le quedaba un año de contrato) que chocaba con la oficial del Coloso de Santa Úrsula.



Todo ha marchado bien desde entonces, salvo pequeños detalles en los que no se le ha podido dar gusto al club. Uno de ellos, el pintar en las butacas el escudo de La Máquina. Hay que recordar que hace tiempo, cuando Necaxa jugaba en el entonces Distrito Federal, sí se observaban ambos escudos en el inmueble.



Otro aspecto, por más simple que parezca, es que no se les permitía hasta hace unos días que los carritos de golf, que trasladan objetos y personas en ese pasillo que va de la cancha y los vestidores hacia la salida, transiten en ciertos lugares, contrario a lo que sucede con el cuadro de casa. Esos carritos los tuvieron que rentar.



Resulta que cuando los cementeros preguntaron sobre por qué no se les permiten esos detalles, les dan el argumento que “por cuestión de contrato” no lo pueden hacer. El problema es que en ocasiones a los cementeros les surgen dudas sobre el alcance de sus derechos.



Todo lo demás ha ido de maravilla -a excepción de la incomodidad del césped, que entienden es por un bienestar- en el regreso al Azteca. Las entradas han estado a la altura y esperan que eso no cambie. Ahora, solo hace falta que les resuelvan esos pequeños conflictos, mismos que no dudan en que pronto sucederá porque en otros temas han encontrado facilidades.



Y en otro tema, de manera muy rápida, hay que decir que en selección mexicana ya buscan entrenador en el extranjero, luego de las negativas de Juan Carlos Osorio y Ricardo Ferretti a ser candidatos a dirigir el próximo proceso mundialista.



