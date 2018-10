La posible llegada del "Tata", ilusiona

El entrenador de la selección mexicana se daría a conocer a final de año, si es que no ocurre algo extraordinario. Entonces, eso quiere decir que las pláticas con el candidato principal ya van en mejor camino.



No hay duda que urge que el timón del cuadro azteca tenga dueño. Después del duelo de ayer ante la selección chilena, es evidente que se requiere un trabajo fuerte, sobre todo para concretar, porque aunque el Tricolor tuvo opciones, no la pudo meter.



Se ha mencionado que quien más se acerca al conjunto nacional es Gerardo Martino, quien aún está al frente del Atlanta United de la MLS, pero que pronto termina su contrato.



A varios jugadores que integraron esta convocatoria les ilusiona que el Tata quede al frente. Saben bien que tendrán en él a un personaje que ha trabajado con figuras importantes, que si bien no logró sacar los resultados que quería y debía con el Barcelona, sí tiene claro lo que es estar al mando de uno de los cuadros más importantes del mundo. Además, lo que hizo con la selección de Paraguay hay que tomarlo en cuenta. Más allá de su paso con el combinado de Argentina, el parámetro debe ser la escuadra guaraní, que puede asemejarse al nivel de los mexicanos.



Pero, de ser el Tata el elegido, un punto que debe reforzar es el ataque, por qué, quién viene detrás de Javier Hernández, de Raúl Jiménez, quiénes serán los hombres que consigan concretar las llegadas que genere México.



El entrenador que llegue deberá ser muy preciso para fortalecer las carencias de esta selección, para trabajar en la formación de los jóvenes que tienen calidad, pero que es evidente que les falta recorrido. Serán cuatro años de micho trabajo para delinear el proyecto que pretende la Federación Mexicana de Futbol.



