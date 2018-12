En su etapa final las Ligas Invernales

Hasta el 18 de diciembre siguen viento en popa las Ligas Invernales de México, dominicana, Venezolana, Puerto Rico y Veracruzana, para posteriormente dar paso a los playoffs.



En cuanto a México y los países del Caribe, los equipos que queden campeones se prepararán para ir a la serie del Caribe 2019, que se llevará a cabo en Venezuela del 2 al 8 de febrero.



La Liga Veracruzana, el equipo que quede campeón, se quedará en Veracruz para iniciar en el Estadio “Beto Ávila” la Serie Latinoamericana, que se llevará cabo del 26 de enero al 1 de febrero, participarán equipos de Argentina, Curazao, Nicaragua, Colombia y Panamá.



Respecto a la Liga Mexicana del Pacífico, sólo restan 12 juegos y termina el 31 de diciembre para dar inicio a los playoffs. Las posiciones son las siguientes: Naranjeros de Hermosillo 14”7, Yaquis de Obregón 12”7, Charros de Jalisco 12”8, Cañeros de los Mochis 11”10, Tomateros de Culiacán 11”10, Mayos de Navojoa 8”13, Venados de Mazatlán 8”13, Águilas de Mexicali 6”14. En números individuales: Bate. Jasson Atondo (HER) .372, Francisco Peguero (HER) .355, Luis A. Cruz (CUL) .333, coincidentemente todos son extranjeros.



Cuadrangulares: Jovan Sosa (NAV) 13, Manny Rodríguez (JAL) 11, Ramón Urias (MOCH) 10, un extranjero y dos mexicanos. Carreras producidas: M. Rodríguez 46, J. Sosa 36 y J. Valdez (OBR) 35, dos extranjeros y un mexicano. Bases robadas: Alonzo Harris (NAV) 22, líder indiscutible y extranjero. Ponches recibidos: K. Wilson (MAZ) 59, David Harris (MEX) 51, Alex Liddi (MAZ) 56, todos extranjeros; desde hace muchas temporadas los líderes en ponches recibidos son extranjeros, esto debido a la gran variedad de lanzamientos que tiene el pitcheo mexicano.



Pitcheo: En juegos ganados hay seis empatados con 5 victorias, entre ellos José Samayoa con 5-0, Juan Pablo Oramas 5-1, al igual que Jaime Lugo, todos pitchers mexicanos.



Carreras limpias: El cubano de 29 años Elián Leyva que pertenece a Atlanta tiene 2.56, Manny Barreda 2.78 y Marco Carrillo 3.03, dos mexicanos y un extranjero.



Ponches: También Efraín Leyva 56, Javier Solano 55 y David Reyes 53, dos mexicanos y un extranjero, el cubano Elián Leyva puede llevarse la triple corona de pitcheo. No cabe duda que el C. Javier Salinas, presidente de la Liga, no conoce de béisbol, hace mes y medio habían dado de baja a los equipos Puebla, Aguascalientes, León y Laguna; y ahora en la reunión de Invierno echan esto para atrás y vuelven a subir a los cuatro equipos.



Respecto a los Pericos, el empresario José Miguel Bejos, representante del grupo promotor de Desarrollo e Infraestructura, Grupo Prodi, adquirió la franquicia de Pericos de Puebla que le vendió el empresario de Monclova, Gerardo Benavides; hay que aclarar que en la página de la Liga Mexicana no hay nada al respecto, sin embargo, una felicitación a este empresario por habernos traído otra vez.



Estimados lectores, por la Navidad y el Año Nuevo su servidor no publicará los artículos correspondientes al martes 25 y el primero de enero, nos veremos con la columna el día 8; les deseo una Feliz Navidad y un Año venidero lleno de éxitos y salud.