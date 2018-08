Si no está descompuesto...

¿Para qué arreglarlo? Armar el lineup a veces es la parte fácil del día para los managers... Entre las múltiples responsabilidades que tienen los manejadores (y los directivos involucrados en la parte deportiva), es decidir los movimientos en el roster. A veces son cambios sencillos los que tienen que realizar pero muchas ocasiones son modificaciones que pueden cambiar el balance de un equipo y hasta sus aspiraciones... y en una encrucijada están los Diablos Rojos en este momento.



Resulta que el club capitalino tiene la siguiente disyuntiva: ayer regresó David Vidal de la lista de lesionados y para hacerle un lugar en el roster dieron de baja a Fautino de los Santos, quien fungía como cerrador.



Al menos para el martes, el equipo tuvo como foráneos a: Alexei Ramírez, Henry Urrutia, David Vidal, Yeison Asencio, Luis Jiménez, Frankie de la Cruz y Patrick Johnson.



A la ofensiva han alcanzado un balance perfecto que en las últimas dos semanas les ha dado 13 triunfos en 19 juegos. Con una sólida aportación de Carlos Figueroa, Emmanuel Ávila, Juan Carlos Gamboa, Iván Terrazas, Jesús Fabela y Ricardo Valenzuela (los mexicanos más constantes en el lineup titular), los extranjeros han amalgamado una combinación exitosa y que ya se acopló, pudiendo anotar con velocidad, con poder, poniendo la pelota en juego y con outs productivos.



Vámonos al otro lado, al pitcheo, ahí hay dos cosas. Patrick Johnson es uno de los caballos en la rotación abridora (6-0 esta minitemporada), y Frankie de la Cruz apenas llegó pero se la ha visto sólido: tres carreras admitidas en 13 entradas lanzadas.



Pues el staff de coacheo y la directiva enfrentan el reto de saber si hacen o no cambios en la lista de extranjeros pensando en un punto importante en su pitcheo: el cerrador.



Ayer enfrentaron a Tigres sin un taponero oficial (por lo abultado del marcador no fue necesario siquiera pensar en eso), pero el conjunto está pensando si hace para tapar ese hueco.



¿Tú qué harías?



Creo que si tu ofensiva está balanceada con ese aporte foráneo y los dos lanzadores te han respondido, no muevas nada.



No quiero hablar de números pero Urrutia, Ramírez, Vidal, Asencio y Jiménez han aportado nada más y nada menos que 109 hits, 56 carreras anotadas y 59 producidas en esos últimos 19 juegos... ¿Impresionante, no?... ¿Para qué arreglar algo que no está descompuesto?



twitter@mikeboada