El domingo: a votar, que se ocupa

El próximo domingo 23 de diciembre, los regiomontanos deberán acudir de nuevo a las urnas, luego de la anulación ordenada por los tribunales electorales, pues la diferencia entre los aspirantes del PRI y PAN de menos de un punto porcentual dejó muchas dudas.



Se antoja difícil que con dos semanas de campaña los candidatos puedan levantar el ánimo de los ciudadanos, que en estos momentos están más preocupados por los regalos para Navidad que en acudir a las urnas.



Sin embargo, es una obligación a la que nadie debe renunciar, ni mucho menos eludir, por más que los candidatos no ayuden con sus pleitos y discusiones en cada foro donde se presentan.



El panista Felipe de Jesús Cantú es el más combativo, y a veces raya en la insensatez al reclamar airadamente al priista Adrián de la Garza sobre temas que en estos momentos no vienen al caso.



En el fondo, Felipe puede tener la razón de su enojo, pero con tan poco tiempo en el reloj debería concentrarse más en convencer de nuevo a la gente que ya votó por él el pasado 1 de junio, que en descalificar el proceso.



Apenas el viernes Iván Garza, aspirante del Movimiento Ciudadano, anunció su declinación para sumarse al proyecto del PAN, mientras que el ex alcalde Adalberto Madero hizo lo propio en favor del petista Patricio Zambrano.



La pregunta que muchos nos hacemos es ¿cuál será el papel del Gobierno independiente en esta contienda?, pues la operación el Día D será fundamental para llevar votantes a las casillas.



El mandatario Jaime Rodríguez Calderón podría ser el “fiel de la balanza” dada su mayor afinidad con Felipe Cantú, con quien se le ha visto más cercano.



Los que saben de política y acuerdos por debajo de la mesa aseguran que El Bronco va a apoyar al panista, pues la llegada del tricolor a la alcaldía regia altera sus planes rumbo al 2021, ya que dejaría al PRI gobernando más de la mitad de los electores en el estado.



La elección del domingo será la prueba de fuego para demostrar la capacidad de movilización. Es la confrontación entre la estructura priista y la del blanquiazul apoyada por el gobierno y su llamado “a votar, que se ocupa, raza”.







