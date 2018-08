Y de pronto hay mucho que cambiar

Entiendo que llevar las riendas de un país no es fácil, pero quien se ha propuesto para hacerlo debe traer consigo un plan que aún no se ve muy claro. Existen grandes dudas sobre cómo las autoridades van a hacer frente a los retos que hoy tiene México en puerta.



Tenemos un sistema de justicia incipiente que apenas empieza a caminar y que, sin embargo, no ha dejado satisfecho a la mayoría de los mexicanos que se han visto envueltos en un tema que tiene que ver con la aplicación de la justicia. Estamos muy lejos de lograr los niveles de satisfacción necesarios para decir que hemos alcanzado una madurez plena en este tema.



Lo mismo sucede con otros temas como el de la educación, se dice que la Reforma Educativa no funciona que hay que derogarla, lo que hoy es una realidad es que si alguna vez la dichosa reforma entró verdaderamente en funciones difícilmente se percibirá algún cambio pues no se le dio la oportunidad de madurar. Lo que es cierto es que seguimos con un esquema de educación básica deficiente, donde no estamos formando a los niños con visión de futuro.



Hoy tenemos escuelas formadoras de empleados, muy pocas formadoras de emprendedores, de niños que desarrollen su capacidad al máximo llevándolos por el camino de la memoria y no del razonamiento. Seguimos con deficiencias en cuanto a infraestructura educativa en muchos casos con planteles inexistentes y con carencias en la dignificación de estos espacios. Sí hay mucho que cambiar.



Hay que poner a funcionar el aparato burocrático, la descentralización de las dependencias de gobierno no pasará de ser más que una ocurrencia, la mudanza de cada una de las dependencias tendrá costos elevadísimos de miles de millones de pesos; gasto innecesario cuando las decisiones al final se seguirán tomando en el centro; hay que cambiar, no el lugar donde operan cada una de las dependencias federales, sino la forma de operación convirtiendo al servicio público en uno que realmente sirva a los ciudadanos. Hay mucho que cambiar.



Hay mucho que cambiar en un sistema de salud en el que el servicio a los derechohabientes por ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sea digno de alguien que dedicó su vida a trabajar por el bien del país. Hoy los servicios de salud principalmente en el tema de consulta externa dejan mucho que desear.



Pero también hay mucho que cambiar como sociedad, los mexicanos tenemos que aprender que el país lo hacemos nosotros, nosotros somos ese policía que nos cuida, somos ese médico que nos atiende, somos ese maestro que nos enseña y somos ese gobernante que nos administra. Para cambiar a las instituciones de raíz creo que debemos empezar en este instante, pues esperar que el gobierno lo haga todo, al final nos va mantener en el estado en el que se encuentran hoy las cosas.



