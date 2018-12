Las lecciones del 2018

El año que estamos por concluir ha sido uno de grandes enseñanzas y que deja grandes retos para el 2019. Creo que para todos quienes vivimos en México el gran reto para los gobiernos que apenas empiezan de los tres niveles es la seguridad.



Este 2018, pasará a la historia como el año más violento en la historia de México, un año en el que los homicidios y los delitos de alto impacto tuvieron su máxima expresión dejando en el país una estela de muerte y destrucción inimaginables, producto de una fallida estrategia en el combate al crimen organizado que todo parece indicar no tendrá gran cambio en este sexenio.



También nos deja la lección de la urgente necesidad de un cambio en la forma de hacer política en el país, al final del día nos hemos dado cuenta que los políticos de siempre siguen actuando como siempre y poco parece que vaya a cambiar en el corto plazo. De hecho en muchos temas en lugar de avanzar parece que vamos de regreso a décadas pasadas.



La centralización de los programas de gobierno desde las súper delegaciones, así como de los programas, por ejemplo, de educación y salud que serán de nuevo operados por el gobierno federal desde la capital del país nos habla de dos cosas, por un lado de la clara intención de volverlos programas para la conformación de estructuras sociales con beneficio electoral futuro, y por otro en no pocos de los casos de una gran irresponsabilidad de los gobernadores respecto al manejo de estos recursos.



Recientemente un ex secretario de estado me decía que la gran cantidad de recursos que se les daba a los gobernadores para programas sociales como salud era como darle a un niño de 10 años “domingo” de mil pesos.



El año que se va nos deja en claro luego de los resultados de las elecciones que los ciudadanos no estuvieron conformes con las formas de gobernar y que la bandera enarbolada por el partido hoy en el poder de combatir la corrupción fue el principal atractivo para botar a los tres partidos que se disputaban normalmente los puestos de gobierno.



México es un país que ha sobrevivido, con una nación fuerte que no está dispuesta a más errores de parte de nuestros gobernantes y hoy esperamos que muchas de las promesas hechas en campaña tanto del gobierno federal como estatal y municipal empiecen a cristalizarse, de lo contrario el descontento aumentará y el cambio no se hará esperar.



Quiero desearle amable lector una feliz Navidad y un Próspero 2019, esta columna regresa el próximo 1 de enero.

