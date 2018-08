La nación inteligente

Singapur es una muestra clara de que si el gobierno tiene visión de estado y proyecto de nación los resultados pueden ser espectaculares, independientemente de que el sistema democrático de este país sea calificado como autoritario o demócrata a medias.



Un gobierno coadyuvante y que propicia proyectos de inversión, de la mano de bajos índices de corrupción, casi nulos, ha terminado por hacer de este país, compuesto por 63 islas con una población similar a la de Guanajuato, pero en un territorio del tamaño de León, la perla del continente asiático, convirtiéndose en potencia por ejemplo en logística de transporte y carga con el segundo puerto marítimo del mundo solo detrás de Shanghái llegando a mover más de mil 100 millones de toneladas de carga en un año.



Hoy cuenta con uno de los mejores aeropuertos internacionales del mundo el Changi de Singapur, uno de los 8 que tiene. El aeropuerto internacional de Singapur tiene una capacidad de operación de 80 aerolíneas que conectan al país con 68 naciones más.



El desarrollo urbano, la apuesta por la movilidad, reduciendo el uso del vehículo, pues solo el 10 por ciento de la población se mueve en auto propio debido a lo caro que es pagar no solo un automóvil sino todos los impuestos que tiene para permitir poseerlo, el resto se mueve en transporte público, son claros ejemplos de políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los gobernados.



Si, se podrá decir de Singapur que es una “democracia” en la que un solo partido el Partido Acción Popular es el único que gobierna y que ha permitido la llegada de tres primeros ministros, dos de ellos padre e hijo, con un intermedio que tuvo un breve mandato, también me dirán que el sistema de control de medios de comunicación no permite una verdadera libertad de expresión, pero algo habrá que aprenderle a un país que pasó de ser un lugar de pantanos a un ambicioso proyecto de convertirla en la primera nación inteligente del orbe. Singapur es una ciudad que se destaca por la eficiencia energética y símbolo de modernidad. Es una mezcla de capitalismo privado e intervencionismo estatal. Una nación líder en educación, sanidad y competitividad económica. En Singapur todo gira en torno a la tecnología.



Técnicamente no hay residente que no esté conectado a la red de fibra óptica que se extiende a lo largo y ancho de la isla, en promedio se sabe tres teléfonos móviles por cada dos ciudadanos. En materia de seguridad la vigilancia con policías es cosa del pasado, la tecnología hace lo suyo con un sistema que no solo alerta de posibles actos delictivos sino que permite a enfermos ser atendidos inmediatamente, hospitales robotizados, taxis sin conductores todo esto es posible gracias al perfecto engranaje entre el gobierno y la iniciativa privada.



Hay mucho que aprender de otros países sobre todo en materia de buenas prácticas, no solo de gobierno sino también ciudadanas. El gobernador electo de Guanajuato está de visita en aquel país, buscando aprender sobre qué han hecho allá para replicar en la entidad. Buena práctica, ojalá y tomemos lo bueno para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en la entidad.

