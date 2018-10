Ejemplo de inoperancia de la justicia en México

Ser víctima de una extorsión suele ser, por decir lo menos, una experiencia nada agradable y por mucho uno de los delitos menos denunciados en el país, hoy le damos cuenta en esta edición cómo es que los ciudadanos en México reportaron al Inegi, mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad 2018 (Envipe), que habían ocurrido más de 6 millones y medio de extorsiones durante el 2017 y sin embargo el número de denuncias que se presentaron ante el Ministerio Público apenas alcanzaron las 5 mil 600, lo que representa el 0.08 % del total de extorsiones declaradas.



Este es un claro ejemplo de la saturación que hoy en día tiene el Ministerio Público y la evidente falta de personal para atender todos los delitos que se cometen en el país. Supongamos que se denuncian todas las extorsiones que ocurren en el país, no hay MP que alcance hoy para atender todas y cada una de ellas, y lo peor, de esas 5 mil 600 que sí se denunciaron jure que un mínimo porcentaje tal vez un 30 por ciento llegan a judicializarse, tal vez una decena termine en sentencia, que como mínimo tiene 2 años de prisión y alcanza libertad condicional por no ser un delito grave.



Así la justicia en México, en donde cualquier hijo de vecino puede hacerse pasar por miembro de un grupo delictivo y “cobrar piso”, con la certeza que existe la gran probabilidad de que no será denunciado, uno por temor y dos por la ineficiencia de nuestro sistema de procuración y administración de justicia.



Mire cómo están las cosas respecto a la denuncia de este delito que, por ejemplo, en 2017 Guanajuato estaba en el penúltimo sitio en cuanto a denuncias por extorsión se refiere, un dato bastante raro en un estado donde la violencia creció de manera desmedida, pero al voltear a ver los reportes hechos en la encuesta del Inegi nos damos cuenta que en realidad el estado se encuentra en el quinto lugar nacional por el número de extorsiones declaradas, aunque no denunciadas.



La mayoría de las extorsiones son del tipo telefónico hecho que las convierte aún más en poco apetecibles para su investigación, teniendo que atender asuntos más urgentes, aunque igual de importantes, pues en este caso también se trata de víctimas que requieren atención, pero que al final se topan con la indigestión del aparato burocrático al que se tienen que enfrentar para tratar de dar con la voz del otro lado del teléfono.



El daño económico no es menor pues según la misma encuesta las pérdidas estimadas por extorsión en el país entre las que se incluyen montos pagados a los extorsionadores ascienden a 8 mil 281 millones 155 mil 967 pesos, suficiente recursos adicionales para seguir nutriendo a los criminales.



Sume a ello la inexplicable falla de los inhibidores de señal de celulares que deberían de impedir que criminales hagan de las suyas desde el interior de los penales. El gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, detectó que personas al interior de las cárceles capitalinas manipulan los inhibidores de señal de telefonía, para poder utilizar sus celulares en el interior. ¿Corrupción, complicidad? Un ingrediente más a esta nefasta receta.



