Austeridad: Vacilada en el Congreso

Ayer me llamó la atención el servilismo con el que Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, se aventuró a decir que los legisladores de su partido donarían voluntariamente de su sueldo una cantidad determinada para llevar a cabo la consulta sobre el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).



¿Austeros y dadivosos? ¡Para nada! Eso de la tan cantada austeridad en la Cámara de Diputados terminó siendo una reverenda vacilada, pues el Comité de Administración de la Cámara de Baja, adscrito a la Junta de Coordinación Política y encargado de consensuar los recursos económicos que se entregan a los legisladores, aprobó mantenerles privilegios muy lejos de la prédica morenista.



A saber: los diputados federales lo único que pierden es el seguro de gastos médicos mayores, pero mantienen su salario igualito que el de sus antecesores, no hay disminución, seguirán recibiendo recursos para asistencia legislativa, y otros tantos mensuales para atención ciudadana, lo que con mes significa alrededor de 178 mil pesos por cada uno de los 500 diputados.



Ah pero eso no es todo, recibirán dinero para pagar aguinaldos de la casa de atención ciudadana y un recurso adicional al año para el informe de actividades legislativas, ejercicio que, por cierto, deja mucho que desear, pues ¿qué informa quien asiste solo a levantar el dedo y ser un borrego más como el 70 por ciento de los asistentes a la Cámara de Diputados?



Todos reciben además pasaporte gratis y a domicilio, la mayoría 40 mil pesos al mes adicionales para boletos de avión y por si fuera poco el Comité de Administración que está integrado por un representante de cada uno de los ocho partidos políticos aprobó contar con 46 choferes para los presidentes de cada una de las comisiones en San Lázaro.



Pero la jauja no termina ahí y se extiende al sindicato de la Cámara, pues les entregarán a dirigentes sindicales 810 mil pesos, como apoyo a sus gestiones ¿más gestores? Además de otorgar cada mes a la dirigencia del sindicato 162 mil pesos en efectivo y en vales, que no están en el contrato colectivo ni más ni menos.



La mayoría en la Cámara de Diputados, la de MORENA, pudo hacer los ajustes necesarios para disminuir los gastos suntuarios en el Poder Legislativo, pero al igual que pasó cuando llegó el PAN al poder, le fue difícil abandonar las mieles del erario después de haberlas probado y al cuerno con la austeridad republicana.



Ahora no me extraña la dadivosidad de los legisladores, pues lo que les descuenten para la dichosa consulta es como quitarle un pelo a los nuevos ricos de la izquierda mexicana… por mí se pueden ir al rancho de AMLO con todo y su Tupperware.



