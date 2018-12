Considero que el Congreso de los diputados deberá reformar la Constitución y darle una nueva conceptualización a la autonomía universitaria; para empezar con los cambios de la cuarta transformación se hace necesario generar desde el Legislativo una nueva ley que determine a través de un escalafón los topes salariales de rectores, directivos de facultades, de profesores-investigadores, maestros de hora clase, personal de confianza, intendentes, de ahí parte la austeridad republicana y no, con la reducción del presupuesto, porque a quienes más afectará será a quienes por muchos años han tenido que picar piedra y enfrentar crisis económicas y la pérdida de poder adquisitivo, conozco casos en los cuales un profesor universitario con posgrado e impartiendo clases en licenciatura tiene un salario por hora clase de 88.32 pesos, mientras un rector de universidad pública puede ganar desde 113,000 hasta 193 pesos mensuales más prestaciones. Lo que ha pasado a lo largo de los años es el enriquecimiento desmedido de los salarios de los altos funcionarios, entre ellos están los rectores de las universidades, directores de facultades, miembros de las juntas de gobierno, líderes sindicales, etcétera, todos ellos se aprovechan del presupuesto universitario. El escalafón salarial debe marcar la pauta de la nueva república, porque de lo contrario seguirán perdiendo calidad de vida los que menos tienen, y en contraste, los virreyes universitarios seguirán disfrutando privilegios. No pongo en duda que las universidades han ganado a pulso su autonomía, sin embargo está mal interpretada; la autonomía significa libertad de catedra, de enseñanza, libertad para modificar planes y programas de estudio, para otorgar títulos universitarios, pero en donde no puede existir autonomía es para la discrecionalidad y control de los recursos financieros.

