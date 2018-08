Por una administración ética

Uno de los temas que trataremosen el V Congreso de Administradores Públicos Mexiquenses, organizado por el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) en Toluca, mañana jueves 16 y el viernes 17, es orientarla innovación gubernamental para lograr una Administración Pública Ética. Las diversas iniciativas evidencian un reto y una oportunidad generalizada en nuestra sociedad: hacer frente a la desconfianza de la ciudadanía, cada vez más sensible a la actuación de los poderes públicos, tanto en la ley como en su aplicación, que sostienen,como una losa pesada de herencia maldita la llamada ideología del dinero y el patrimonialismo privado de la riqueza pública.



Hace mucho que la ciudadanía y sus organizaciones señalan al sector público la responsabilidad por sus actos u omisiones, eso no es novedad, para eso existen leyes, más leyes y diversas instituciones de control que se multiplican, sin embargo, la demanda innovadora es que gobernantes, legisladores, juzgadores, administradores públicos en general, demuestren una clara vocación de servicio público y su capacidad para evolucionar y centrar en su misión al ser humano a quien sirven. Eso sería lo trascendente.



En términos coloquiales se confunden la ética y la moral, pero no significan lo mismo. La ética es una rama de la filosofía que reflexiona sobre la moralidad de nuestra conducta, con el propósito de legitimarla a partir de principios compartidos y respetados, independientemente de su moral.



La ética es colectiva, no sólo individual. Las decisiones se toman en representación de la colectividad, por lo que el valor de la ética se centra en lo que “debe ser” y en el “cómo” lograrlo. Rebasa el cumplimiento de la legalidad, porque alcanza nuestros valores sociales, que sin reglamentar expresan más que una opinión, generan reacciones de más o menos aceptación y el rechazo a conductas y comportamientos corruptos, tanto de organizaciones como de individuos, aunque parezcan o sean legales. En los hechos, la corrupción es una manifestación de la crisis de valores.



Diversas instituciones como la OCDE, oficinas de la Función Pública y otras dependencias en diversas partes del mundo, han elaborado códigos de conducta e integridad, para lograr una ética codificada, pero la necesidad que atienden, es más que una moda por el buen gobierno. Es acción indispensable.



En esta línea se inscriben la transparencia y la rendición de cuentas, para fundamentar la conciencia social de la administración pública, la responsabilidad del ejercicio del poder, más efectivas cuando sean parte de nuestra vida cotidiana, además de estar incluidas en leyes o códigos. La administración pública ética es no solo deseable, es esencial.

TWITTER: @MauricioTexcoco