En 2019, el mismo costo de gasolinas

Al analizar todos los embates políticos que se le vendrán de no cumplir con sus “promesas de campaña”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio indicaciones a sus legisladores federales de no agregar más impuestos a la Ley de Ingresos del 2019, su pena de ser censurados en su arma más redituable: las redes sociales.

Debido a la serie de protestas en contra de los diputados y senadores de Morena, que se han acrecentado en las últimas dos semanas por el abuso excesivo en la aprobación de iniciativas de ley ventiladas en el pleno del Congreso de la Unión, el Jefe del Ejecutivo giró instrucciones a sus representantes populares para que aprueben lo más benéfico, para según él, cumplir con todo lo ofrecido en su gira electoral de 12 años por todo el país.

De ahí que no importara que siguieran vigentes los impuestos que a las gasolinas y el diesel que expende Pemex y las trasnacionales interpusiera el otrora gobierno de Enrique Peña Nieto, -al que hasta el “madreador”, Gerardo Fernández Noroña, criticara de “voraz y bandido al pueblo de México”-.

Las cosas siguieron igual y pese a lo que reitere López Obrador, los impuestos a los combustibles como se fijaron en el ex régimen priista y que criticaron acremente los morenistas, con epítetos que el propio AMLO –aunque ahora se muerda la lengua- pronunció en infinidad de discursos, los mantendrá al mismo indicador de 2016,2017 y el presente año.

Y a pesar de lo que repitan hasta la saciedad los legisladores y mandatario en turno de la nación, de que “México camina hoy hacia un nuevo rumbo y acabaremos con la corrupción”, todo lo criticable de los priistas, fue retomado por los integrantes de Morena, con nuevo rostro, mejor eslogan, pero en esencia, la misma teoría: nada ha cambiado.

Quienes tiraron todas sus malas vibras sobre el vilipendiado régimen tricolor –bien merecido el rechazo generalizado por sus pillerías- ahora que esgrimirán cuando el costo de las gasolinas dejará las cosas igual de caras como estuvieron todo el gobierno peñista.

Todos sabemos que en tanto los combustibles, la energía eléctrica, el gas L.P. no bajen de precio, seguirá todo carísimo, casi inalcanzable para los connacionales que ilusionaron que con López Obrador, disfrutarían esos costos como en el pasado, ya no tan reciente. Y oh decepción, el gozo al pozo!

Notas de Trascendencia. El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, convocó en vacaciones decembrinas a sus homólogos, para la aprobación del Paquete Económico de esa entidad, toda vez que se tienen previstas la ejecución de obras públicas, como el Tren Maya y otras más en Cancún y el ayuntamiento de Solidaridad.