Abandono Peña Nieto la agenda nacional

La agenda nacional que regía la resolución de los asuntos de mayor importancia del país y que era dictada desde hace muchos años por los principales actores de la sociedad, quedó sepultada y sin efecto a partir del 1 de julio, luego de que Andrés Manuel López Obrador se alzó con una victoria contundente que lo convirtió a partir de ese momento en el Presidente electo de México.



Quizá de manera estratégica y para quitarse de encima la inercia de los reflectores que tanto le incomodaron a Enrique Peña Nieto desde su campaña proselitista, el político mexiquense cedió los bártulos al tabasqueño que buscó con afán desmedido la Primera Magistratura del país 18 años antes, hasta que la logró.



Hacía muchos años que no se veía en nuestro régimen el abandono o desentendimiento del Jefe del Ejecutivo federal de esa agenda, que precisamente brillaba con luz propia al Mandatario de la nación en turno, porque a través de la misma se entregan bienes u obras a los mexicanos beneficiados en los programas sociales.



Empero, contrario a Peña, AMLO ha aprovechado hasta hoy, las mieles de ese triunfo que lo situó en un lugar de privilegio, frente a los reflectores y ahora sí, cerca del apapacho de millones de mexicanos que si querían y pronosticaron su victoria sin mácula. Como fue.



Sin menoscabo de la administración peñista, López Obrador ha mostrado formas para dictaminar en reuniones que si lleva una figura cierta de lo que trae en planeación.



Si bien es cierto que no ha formalizado varios de los aspectos que le valieron el apoyo de los llamados ninis; de la mayoría de los integrantes de la tercera edad y de los mexicanos que votaron contra el PRI por el hartazgo de los seis años de saqueos y arbitrariedades cometidas por el equipo de Peña Nieto–funcionarios públicos, ex gobernadores y ex todos- pocos, contados, en la compurgación de penas corporales o en el regreso de los cientos de millones que se robaron.



De verdad, aunque ya lo hemos visto pasar, dicho y hasta afirmarlo, el tabasqueño está ante la oportunidad de hacer historia, De ser considerado el mejor presidente de México. Por supuesto, si quiere, si así lo desea, podrá conseguirlo. Parece fácil, él tiene la palabra.



Notas de trascendencia, poco a poco va conformándose el equipo cercano a López Obrador y no sería raro ver en la lista a su coterráneo Diego Bellizzia Rosique, político talentoso con gran preparación, que ha ocupado varias carteras de importancia y proyección en el ámbito federal.



Diego es hijo del prestigiado político, Pascual Bellizzia Castañeda, recientemente fallecido y quien estuvo vinculado a la vida política del propio Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, Diego también ha estado en las tres campañas presidenciales de AMLO. Así es que la cercanía está a tiro de piedra.



De plácemes en el CEN del PRI por la “renuncia” inesperada del coahuilense Rubén Moreira a la Secretaría General del tricolor –no todo es desgracia en la vida- quien defeccionó por las presiones que se dieron al interior partidista.



Mi solidaridad y aprecio a Salvador García Soto, periodista intachable y que no necesita de defensas ni circos para ser lo que se ha ganado a pulso. Fue intimidado por el abogado chiapaneco Javier Coello Trejo, quien fungió como Subprocurador General de la República en tiempos del otro innombrable, José López Portillo y quien lleva la “defensa” del otro bandido de Pemex, Emilio Lozoya Austin.





