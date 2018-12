Soltar el puma

El colapso de la educación, mi estimado, es el colapso de la nación. El impacto negativo en el ánimo de las comunidades académicas y rectores de universidades ante el recorte en el nuevo paquete económico 2019 es aún de pronóstico reservado. Las instituciones de estudio superior y su cuerpo docente están preocupados por las reducciones planteadas en el PEF y las señales son leídas como un compromiso incumplido por parte del presidente López Obrador: otorgarles el mismo presupuesto más la inflación.



El tema no debe ser subestimado. La historia (frase del eslogan 4T moreno de la que se llenan la boca) ha demostrado en diferentes épocas que justo en el seno de las comunidades estudiantiles y docentes se gestan movimientos sociales y de resistencia, no olvidando que el mismo Ejecutivo es símbolo precisamente de resistencia al llamar a la desobediencia civil en 2012 y en 2006 a la toma de Paseo de la Reforma ante el controvertido haiga sido como haiga sido.



La UNAM es y ha sido epicentro de diversas expresiones, no siempre pacíficas, y justo en estos momentos que el rector Graue no pasa por su mejor momento, quizá porque uno de sus mejores aliados, José Narro, ha perdido margen de maniobra en el ámbito federal, la mezcla universitaria se torna en una suerte de combinación volátil que puede transmutar a botones de delicada inestabilidad.



Ahí está el ejemplo de la Preparatoria 2, que sumó varios factores; falta de atención institucional, problemas de violencia y cuestiones de género. Todo en la misma olla donde se están cociendo a fuego lento algunas expresiones de inconformidad.



Y en un excelso timing el PEF es arrojado a esa pradera. ¿Qué hará esa izquierda legislativa entre la espada del Presidente y la pared de lo que ha sido discurso ideológico, que no teórico? La articulación de los fundamentos políticos y económicos detrás de los recortes serán insuficientes.



Esta causa comienza a aglutinar todos los intereses que van desde la Asamblea de Profesores de la UNAM, la Anuies, el Stunam y varios sectores de la población. Apostar al periodo vacacional para minimizar el impacto será rayar en la ingenuidad.



No vaya a ser que el hilo del puma suelto se rompa por lo más delgado...



@GomezZalce