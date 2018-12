Aparece la minoría rapaz en la 4T

Todas las cosas fingidas caen como flores marchitas porque ninguna simulación, my friend, puede durar largo tiempo. El presidente López Obrador quiere ser modelo para todo su equipo de trabajo, para sus familiares, sus más cercanos colaboradores, aliados políticos y amigos siendo el ejemplo de que la corrupción y las malas prácticas serán castigadas en su administración.



Lo pasado parece ser cosa del pasado no como un necesario escarmiento para tantos personajes que hicieron de la vida pública un botín privado para su merecida abundancia sino para enviar ese simbólico mensaje a los miembros de su gabinete, legal y ampliado, de que algunos de sus excesos, corruptelas y escándalos cometidos no serán sancionados.



Y con estas señales, mi estimado, varios (mal)entienden al Ejecutivo y ya corren versiones de algunos negocios que podrían poner en jaque el cacareado andamiaje de la 4T. Este río revuelto de historias transita entre la vorágine de pleitos internos, luchas muy anticipadas rumbo a 2024, desorden, disparates, algunos desatinos y el pleito abierto entre poderes, todo en una mezcla explosiva que ni Obama la tuvo.



López Obrador y su 4T atropellan todo, y a todos, en su apresurado paso. Queriendo ganarle tiempo al tiempo. Succionando todo al centro de una vorágine marcada por la confusión, las contradicciones, la ignorancia sobre temas cruciales y una curiosa mística que solo es un espejismo, mismo que irá desapareciendo cuando se empiecen a develar los intereses. Esos mismos que ya se frotan las manos en un importante despacho estadunidense, donde se asegura el beneplácito de la firma de un jugoso contrato para finales de mes.



El Presidente tararea la misma nota que ha sido su distintivo durante casi dos décadas mientras unos cuantos de sus más cercanos empiezan a emular a esa minoría rapaz. Constatando quizá que la actitud es más importante que la aptitud. Todo alrededor de una (ni tan) cuidadosa estrategia electoral. No entienden, pues, que no entienden…







Por la Mirilla



En esta semana se podrá medir la respuesta de los mercados e inversionistas al paquete económico de 2019. El pronóstico es reservado. Se avecinan tiempos de tormentas.







