Unas vacaciones para don Andrés

Urge que Andrés Manuel López Obrador se tome un descanso; unas vacaciones. O si no es tiempo de hacerlo, que se desconecte de sus giras y actividades públicas, pues se está sometiendo a un desgaste enorme antes siquiera de tomar posesión.



Y lo digo en serio. No pretendo desacreditar su proyecto, o golpearlo de manera gratuita; pero al ritmo que lleva el presidente electo, no tendrá nada que anunciar cuando asuma la Presidencia de México.



Hace ya algunas semanas señalaba en este mismo espacio que el lapso de tiempo entre el día de la votación presidencial y la toma de posesión, es enorme. Hace años se dedicaban meses completos a litigar los triunfos y derrotas en los tribunales, y se recibía la decisión de los jueces apenas unos días antes de comenzar el sexenio. Pero hoy, al menos en este caso, los prácticamente seis meses de transición son muchos.



Y por eso hablo del desgaste del presidente electo.



López Obrador no sólo anda en gira casi de tiempo completo, sino que además tiene abiertos muchos frentes, la mayoría de ellos polémicos. Y lo peor de todo es que lo hace sin la certeza que le da el ejercicio del poder formal.



El tema del nuevo aeropuerto es un ejemplo claro. AMLO ha dedicado días completos a proponer, explicar, defender y replicar sobre la factibilidad de una consulta que ni siquiera será oficial (aunque sí será real), y ya se le hizo bolas el engrudo. Y además, por la razón que fuere, el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo termina por enredar más al asunto cuando contradice al presidente electo y dice que ellos (los legisladores) no aportarán dinero para el sondeo o estudio sobre la opinión popular.



A eso súmenle el Tren Maya, el Conacyt, los 50 mil jóvenes a reclutar en las fuerzas armadas y de seguridad, y otros temas más, y nos encontramos con que su equipo de trabajo está más dedicado a aparecer ante la opinión pública para dar explicaciones, que en trabajar en los proyectos concretos para el próximo sexenio.



En lo personal, y tal vez soy un personaje anticuado, prefiero que el presidente electo dedique su tiempo a ordenar y priorizar sus proyectos de trabajo, y una vez en el cargo los presente de manera pública y con mucho detalle. Además, ya contará con presupuesto para ello, por lo que debería despreocuparse de andar consiguiendo, como ahora, dinero para cualquier tarea antes de tiempo.



Por eso me atrevo a recomendar a nuestro próximo presidente que se guarde un poco. Que coordine a fondo a su equipo de colaboradores más cercano. Que no intente completar la Cuarta Transformación en apenas unas semanas. Se trata de que no le ganen las ansias. Hay mucho tiempo para poner en marcha sus proyectos y ver los resultados. Ya vendrá el momento para discutirlos.



