Una protesta inusual

Que más de cien presidentes municipales de Jalisco hayan salido a la calle a manifestarse no es poca cosa. Se trata de casi nueve de cada diez alcaldes del estado, y lo hicieron contra la federación porque no están de acuerdo con el esquema mediante el cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende manejar los recursos para el estado y, sobre todo, porque no se contemplan obras planeadas por el gobierno estatal y los municipales.



Los presidentes municipales que protestaron eran de diferentes partidos. Lo digo porque no se trata de un movimiento de respaldo al gobernador Enrique Alfaro por parte de los munícipes de Movimiento Ciudadano, quienes en total suman 24 en Jalisco. Se trata de un movimiento multipartidista (incluyendo a los alcaldes independientes), que pone en evidencia que hay una diferencia enorme en la visión del gobierno federal, y de las autoridades del estado, en la manera de manejar los recursos.



Los presidentes municipales que se asolearon ayer un rato en La Minerva piden obras que a su juicio necesitan los ciudadanos, y esas obras no están contempladas en el presupuesto federal. No les importa quién las haga, dicen, pero sí que se realicen.



Los jaloneos anuales por recursos son naturales a la hora de negociar el presupuesto federal; pero el que vivimos es diferente porque se enfrentan dos puntos de vista muy diferentes: el de la mayoría de los gobernantes del país, y el de López Obrador y su equipo. Lo que ocurra en los próximos días marcará una tendencia para los años venideros. Por eso el interés de los alcaldes por manifestarse.



Lo interesante, al menos para mí, es la unión de los locales contra el poder federal. Es señal de que en Jalisco hay muchos capítulos políticos por escribirse, y no sabemos cómo va a terminar la novela.



Otro error



Apenas ayer hablaba de los “errores” en el presupuesto 2019 del gobierno federal y ayer apareció otro. Marcelo Ebrard, titular de la SRE, dijo que la propuesta de reducción de 87 por ciento en el renglón de servicios consulares, fue “un error de dedo” que se corregirá, porque esa no era la idea original. Y sigue la mata dando.

