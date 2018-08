¡Playball!: AMLO y el beisbol

Cierto revuelo causó ayer el presidente electo de México al anunciar que el beisbol será una de las prioridades de su gobierno.



Por medio de un mensaje de Twitter, Andrés Manuel López Obrador dijo que “No hay que pensarlo mucho. El programa deportivo 2018-2024 tendrá tres vertientes: actividad física y deportiva, en todos lados, para la salud y el bienestar; de alto rendimiento para ganar muchas medallas; y el beisbol, escuelas y formación de prospectos para grandes ligas”.



Así las cosas el próximo presidente de México, un apasionado del beisbol, puso en un sitio destacado al que es quizá el segundo deporte más popular de México, para sorpresa de los pamboleros que inundan (inundamos, diré) el país.



No conozco a Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que hay cierta identificación entre el político y su deporte preferido. Veamos:



El beisbol es uno de los pocos deportes en el mundo que no se miden por tiempo. Contrario a los 90 minutos del futbol, o la hora del basquetbol o el futbol americano, el deportes del bate y la pelota duran hasta que gane un equipo, sea eso cuestión de una, o varias horas.



AMLO, hay que decirlo, ha demostrado que no mide sus proyectos por tiempo. Llegar a la presidencia de México le tomó tres campañas presidenciales. Fue en diciembre de 2005 cuando lanzó su primera precampaña; trece años después llegará a Palacio Nacional y, con seguridad, afrontará la parte final de su partido con la misma paciencia y tesón.



El beisbol es un deporte de estrategia. En una nota de análisis sobre ese deporte publicada por el diario cubano Juventud Rebelde, se menciona que “es un juego de infinitos cálculos, probabilidades y variables, aunque también de intuición. Por ello no se justifican las alineaciones inamovibles o los caminos trillados”. ¿Encuentra usted también una similitud entre ese concepto y la estrategia de AMLO?



El beisbol es un deporte de equipo, pero el lanzador es su pieza más importante. De él dependen los triunfos y las derrotas. En el caso del político mexicano, queda claro que es el hombre que controla la pelota, y sabe lanzar con curvas, rectas, bolas lentas y, si la ocasión lo requiere, con lanzamientos intencionales de foul para evitar que un bateador complique las cosas.



No me extraña entonces que López Obrador, nativo de un Tabasco donde el beisbol es el deporte más popular, confíe en ese deporte. No en balde en mayo pasado publicó en Twitter una foto jugando ese deporte con sus hijos y un texto que incluía la siguiente frase: “Vamos a ganar por ‘blanqueada’ y a la ofensiva batearemos home run con casa llena”.



Un par de buenos amigos me recordaron que el recién fallecido alcalde tapatío Gabriel Covarrubias Ibarra protagonizó un desencuentro con el Inegi por el número de habitantes que se contabilizaban para Guadalajara. El presidente municipal decía que había más que los contados por el Inegi, por lo cual ordenó su propio censo, el cual, me dice un experto, resultó ser un fracaso.





