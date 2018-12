Piedras en el zapato

Ayotlán, Tomatlán, Tecolotlán y Tuxpan son municipios de Jalisco que sin quererlo, se han convertido en una piedrita en el zapato de las universidades públicas.



Y es que Andrés Manuel López Obrador pretende construir una nueva universidad en cada una de estas cuatro demarcaciones, todas ellas como parte de un sistema de educación superior con el nombre de Benito Juárez.



Para cada nueva universidad de las cien que pretende crear AMLO (entre ellas las cuatro de Jalisco), se asignaron en el Presupuesto 2019 mil millones de pesos, lo que al dividirse entre la centena de planteles, corresponden 10 millones de pesos para cada una.



Pero como ocurre en muchas ocasiones, la cobija no siempre alcanza... si le jala uno para un lado, se descobija del otro. Una ley de la vida que sólo se rompe cuando hay mucho dinero.



Por eso el gobierno federal redujo el dinero para otras casas de estudio, entre ellas la Universidad de Guadalajara, institución que recibiría un poco más de dinero que el año pasado, pero al deducir la inflación 2018, resulta que pierde poco más de 3 por ciento.



Por eso AMLO asegura que no hay recorte para la educación superior: porque le quita a muchas, para crear las nuevas. Cien universidades surgidas de la nada cuestan dinero, y de algún lado tiene que salir el recurso.



La jugada puede resultarle a López Obrador, pero no será tan sencillo. Así como muchos gobernadores arman ya un frente para exigir más recursos al nuevo presidente, de igual manera se estudia entre rectores universitarios la posibilidad de alzar la voz de manera colectiva para influir ya no en el mandatario (quien seguramente no tiene mucho interés en escucharlos), sino entre los diputados federales, que todavía pueden modificar la propuesta económica del gobierno federal.



Imagino que lo primero que harán los universitarios será enviar a intelectuales y contables a presentar números a los líderes de las diferentes bancadas. Se hará, además, una apelación a los sentimientos de todos aquellos diputados que estudiaron en universidades públicas. Pero si no hay muchos avances, entonces hay la posibilidad de que académicos, administrativos y estudiantes salgan a la calle a manifestarse. ¿Querrá AMLO abrir otro frente contrario a su gobierno?







