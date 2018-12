La otra caravana

A penas unos días después de que la caravana migrante llegó a la frontera, otra caravana comienza a tomar forma, aunque esta marcharía en sentido contrario a la ruta de los centroamericanos.



La caravana a la que refiero podría estar formada por presidentes municipales de Jalisco, convocados para ello por el gobernador Enrique Alfaro, quien está molesto (y seguramente con razón) por la falta de recursos programados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para Jalisco.



La caravana de alcaldes tendría, eso sí, algunas diferencias con la que realizaron los centroamericanos rumbo a Tijuana. En este caso difícilmente creo que los alcaldes vayan a caminar a la Ciudad de México para reunirse con los diputados federales en un intento por hacerles cambiar de opinión. En todo caso los alcaldes jaliscienses viajarían en avión, o en camionetas, y en caso de hospedarse en la capital del país, lo harían en cómodos hoteles.



Pero eso sí; en lo que hay riesgo de que ambas caravanas se parezcan, es en el resultado que obtengan. Porque si a los migrantes centroamericanos el presidente Trump no los atiende como esperan, es posible que un trato similar reciban de López Obrador los diputados jaliscienses.



Porque lo cierto es que AMLO no tiene ningún interés de que a Jalisco le vaya bien en materia del gobierno estatal, pues Enrique Alfaro es considerado por el presidente como un traidor y un aliado de la “mafia del poder”. Y no se trata de algo que López Obrador haya dicho hace mucho. No. Hace apenas unos días el presidente de México habló lindezas de Enrique Alfaro, a quien incluso acusó de ser aliado de Carlos Salinas, lo que deja en claro que ganas de ayudar al jalisciense no hay.



No estoy seguro de que vaya a ser un sexenio difícil en la relación AMLO-Alfaro, pero sí lo será en 2019, salvo que la caravana de alcaldes jaliscienses tenga mucha labia, capacidad de negociación o, incluso, un as bajo la manga.



La caravana de alcaldes podría anunciarse de un momento a otro. ¿Se armará otra similar, pero de empresarios, o líderes de opinión de Jalisco?







