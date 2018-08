El nuevo aeropuerto se queda

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se queda en Texcoco. No es esta aseveración algo que me conste, pues la decisión final (si es que la hubiera hoy) se dará a conocer después de las 9:00 am del día que se publique esta columna.



Lo mío, insisto, es aventurar; aunque me parece que pudiera apostar a ello.



¿Por qué tanta seguridad? Porque me parece que decidir un cambio de ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) le costará más caro al próximo presidente de México, que mantenerlo en el sitio original.



Construir el NAICM en la zona de Texcoco, como se hace ahora, es mantener el puerto aéreo relativamente cercano a la capital del país. Moverlo a otro sitio, al menos en tema de distancias, sería más gravoso para la economía no sólo de los turistas (que pagarían más por el servicio de taxi), sino para las miles de personas que laboran en un aeropuerto internacional, ya tendrían que desembolsar más cada día por acercarse a su lugar de trabajo.



Andrés Manuel López Obrador ha señalado una y otra vez que la mejor opción es el aeropuerto militar de Santa Lucía, en los límites de los estados de México e Hidalgo. Pero lo que tengo entendido es que los responsables de la Fuerza Aérea Mexicana no están muy convencidos de perder su base, aun cuando se les ofrezca compartir espacios con la aviación civil. Ese tema se discutió hace tiempo entre Hidalgo y el gobierno federal, cuando los hidalguenses pugnaban por crear un aeropuerto en la zona de Tizayuca, el cual serviría como terminal alterna a la de la ciudad de México. Hidalgo tenía ya la concesión, pero la amable pero firme negativa de los militares de cerrar Santa Lucía, y el poco entusiasmo de las empresas aéreas por mudarse, dieron al traste con la operación. Así las cosas, no veo un cambio de actitud favorable para la propuesta de AMLO.



Y una razón más para apostar por el aeropuerto en Texcoco: el dinero que se ha invertido ya. Imagine que se decide cambiar la ubicación del NAICM: cómo se justificará la millonaria inversión gubernamental y privada en esa obra. El próximo presidente tendría muchas dificultades para explicar que el dinero gastado se tiraría a la basura. No. Se trata de ahorrar, y un cambio no sería un buen ejemplo.



Así que sostengo mi pronóstico: el NAICM se queda en Texcoco. Lo que pienso es que para ello habrá que recomponer el esquema de inversión programado, y que se apostará por una coinversión entre gobierno y empresarios para sacar adelante el proyecto. Y si en ese proyecto cabe la empresa constructora Rioobo, pues mejor.



Será cuestión de esperar para ver si tengo razón.

