De política y bajezas

Hay personas que aceptan por completo, y ponen en práctica, el viejo refrán que dice: “El fin justifica los medios”. De estas personas, muchas se dedican a la política. Y de estas, muchas viven en Jalisco. Y así es como ocurren hechos tan vergonzosos como los de esta semana en la capital jalisciense, donde manos anónimas han citado a personas de la tercera edad a las plazas públicas para que se registren en los padrones de apoyo social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sesiones de registros que no existen.



Lo que ha ocurrido es una verdadera bajeza, una patanería con todas sus letras. Hay quien quiere perjudicar a López Obrador y a su equipo, principalmente a Carlos Lomelí, el súper delegado federal en Jalisco, y para ello ha difundido falsas convocatorias para que ciudadanos de diferentes condiciones acudan a esos falsos registros de apoyo social.



Y allí es donde está la bajeza: en su afán por enfrentar a ciudadanos con los políticos de la Cuarta Transformación, hay quienes no tienen empacho en abusar de los necesitados. Sólo así se explica que se cite a personas de la tercera edad, a los discapacitados, a jóvenes sin escuela y a empresarios en potencia, para que se presenten en plazas públicas donde nadie los atiende porque no es ése el método para ser beneficiario. Por supuesto que los citados se enojan, pero no con los falsarios, sino con los funcionarios del gobierno federal que no se presentan al registro, porque el mismo no existe. Guerra sucia, pues.



Entiendo que existen no sólo diferencias, sino incluso confrontaciones entre grupos políticos en México y Jalisco. Es natural en cualquier proceso democrático. Pero lo que no se vale es usar como carne de cañón a personas a las que se engaña ofreciéndoles apoyos con convocatorias falsas.



La política tendría que ser un arte de alta escuela donde se haga esgrima con reglas y honor. pero no; al final hemos convertido a la política en una guerra de lodo y otras cochinadas, y a sus actores en una especie de bandidos que sólo ven por su causa, y no por la sociedad.



No sé quién tuvo la ocurrencia de fastidiar a viejitos y a personas discapacitadas, pero quien lo hizo no tiene madre.

