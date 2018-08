De balazos y noticias

Era hasta anoche la nota más leída del miércoles en el portal de Milenio.com/ Jalisco. Una nota hasta cierto punto escueta, con información recabada desde dos plazas (Guadalajara y León), pero que despertó el interés de miles de personas.



Me refiero a la nota sobre un tiroteo entre militares y delincuentes que comenzó en Los Altos de Jalisco, y culminó en la ciudad guanajuatense de San Francisco del Rincón. La refriega incluyó armas de alto calibre, destacando un arma Barrett de .50 milímetros montada sobre la caja de una pickup modificada.



No han circulado las fotos de manera oficial, pero pude ver una que mostraba dos cuerpos de civiles junto al fusil Barrett, aparente las personas que dispararon contra policías y militares.



En León fueron internadas algunas personas relacionadas con el enfrentamiento, quienes se presume son civiles heridos y detenidos, y al menos un uniformado.



En algún momento del tiroteo alguien detuvo un tráiler cargado con maíz y le prendió fuego para bloquear una carretera rural en la zona.



En principio, pese a todo, la nota no destacaría mucho en un mar de información local lleno de muertos, ejecutados y fosas clandestinas. No hay, presumo desde hace tiempo, mucha capacidad de sorpresa local en cuanto a noticias del crimen organizado.



Pero ayer algo despertó una chispa en el interés público. Me parece que la sociedad sabe que la delincuencia organizada sigue activa y presente en nuestro entorno. Que no existe la insensibilidad que yo imaginaba en las personas. Que hemos desarrollado una cierta barrera o armadura contra la tragedia que representa encontrar muertos un día sí, y otro también. Pero que cuando ocurre una acción “en vivo”, en la que tal vez y por desgracia podamos estar presentes, aguzamos los sentidos para conocer detalles importantes que nos ayuden a tomar decisiones sobre nuestra vida diaria.



¡Vamos! Me parece que seguimos siendo sensibles como sociedad, pese a que hemos optado por disfrazar nuestra preocupación y hacerla parecer por indiferencia. Ayer hubo un tiroteo en apariencia lejano por ser en zonas rurales; pero mañana podemos sufrir un caso igual en la zona metropolitana, y probablemente estaremos expuestos a ella.



Ojalá algún día estas notas sean la excepción, y que nuestra sensación de tranquilidad sea real. Ojalá.



El banquillo



Prueba de fuego.- Hoy se conocerá el verdadero talante de Andrés Manuel López Obrador, pues según el político será a mediodía cuando dé a conocer el dictamen sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Se mantendrá firme en su apuesta por Santa Lucía? ¿Ofrecerá en su caso argumentos técnicos? ¿O tendrá que reconocer que la actual es una opción viable para el nuevo puerto aéreo?



manuel.baeza@milenio.com

twitter @baezamanuel