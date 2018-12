Los primeros cuentos nunca se olvidan

Siempre que me invitan a leer mis cuentos a alguna institución educativa recuerdo mi infancia. No cualquiera elige educar, es por eso que cada que veo la incansable labor de los maestros me siento orgullosa.

El educador brasileño Paulo Freire alguna vez dijo que “La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Es por eso que agradezco infinitamente a la Dirección de la Escuela Primaria Número 8 de 20 “Dr. Dalmacio Vélez Sarfield” ubicada en la calle Fonrouge 370 del Barrio de Liniers por haberme dado un espacio dentro de sus aulas para poder dar una conferencia, impartir un pequeño taller de cuento y platicar con los alumnos acerca del maravilloso mundo de las letras.

Siempre he creído que los más pequeños son el público más difícil. Los niños siempre son sinceros, si no les gusta algo lo dicen y si se aburren lo externan, es por eso que en cada lectura aprendo más de ellos y en esta ocasión me dieron la oportunidad de poder ir a leerles varios cuentos de mi libro “Temores que matan” –una recopilación de leyendas de Argentina, México y Chile-.

Adoro la firme creencia del escritor y creador de las Crónicas de Narnia Clive S Lewis: “Un día llegaras a ser tan maduro que volverás a leer cuentos”. Yo sinceramente no creo aun haber aprendido tanto, pero tengo claro que disfruto esta etapa de mi vida. Quiero agradecer enormemente a mi amiga la docente Alejandra Quici por la invitación, al respaldo dela directora Marcela Lanci, a la Vicerrectora Miriam Valenttini, al maestro Jonathan Goñi, y todo el grupo de docentes de esta institución en Buenos Aires, Argentina pero sobre todo a todos esos pequeños que se quedaron en silencio esas dos horas para escuchar mis letras.

“El girar de la perilla” es el cuento principal de este libro, el cual relata una historia basada en la leyenda popular mexicana: “La Llorona” y que fue con el que inicié esta última conferencia del año en Sudamérica después de que el maestro Bibliotecario Ernesto Pellizon impulsara a los niños a conocer más acerca de los cuentos con el más grande, mi mentor Alberto Laiseca.

Hoy se cierra un gran ciclo, esta fue la última conferencia del año y sólo puedo agradecer infinitamente la confianza para continuar con esta hermosa labor que me hace querer seguir respirando, por último gracias a la editorial Ediciones Incluso los perros por difundir mis letras en México y el extranjero, próximamente estaremos en Tampico para presentar el “Bookshow”._