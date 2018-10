Los flamantes representantes del pueblo, los regidores, en sesión ordinaria dieron el sí para que se incremente el impuesto predial, por lo cual las familias torreonenses sufren otro golpe más a su bolsillo.



La sesión de cabildo estuvo encabezada por Jorge Zermeño, alcalde y Sergio Lara, secretario del ayuntamiento, quienes parece que estaban contentos con la aprobación, ya que según ellos la actualización de valores catastrales en el municipio de Torreón, se encontraba rezagado. En fin, palo dado ni Dios lo quita, por lo que todo indica que ni al alcalde, como tampoco a su secretario del ayuntamiento y mucho menos a los regidores, les importa un rábano lo que están todavía pasando muchas familias torreonenses.

Parece que estos funcionarios, muchos de ellos llamados la voz del pueblo, no quisieron ver que hay crisis económica, que no hay dinero que alcance, que los altos costos en la canasta básica están inalcanzables. Además, muchas familias tuvieron que realizar muchos gastos extras, ya que en las pasadas lluvias de septiembre, las inundaciones provocaron daños considerables en sus viviendas.



Algunas tuvieron que pedir créditos en las mueblerías para volver a tener camas, estufas, refrigeradores o artículos electrodomésticos, además, quienes sufrieron los embates de las inundaciones, pagaron a los plomeros para que volvieran a dejar trabajando las tuberías, mismas que se vieron afectadas por los drenajes de las calles, el cual brotó en los baños o patios de las casas.



Hubo también familias afectadas en lo que a la electricidad se refiere, por lo cual los gastos se volvieron a incrementar, al pagarle a un electricista y realizar el cambio del cableado, para evitar cortos o bien descargas que pudieran afectar los aparatos eléctricos.



Eso no lo vieron los señores regidores, como tampoco Jorge Zermeño y Sergio Lara, aquí lo importante es clavarle el diente a los torreonenses mediante el impuesto predial. Ahora, ya se sabe cómo viene la cuesta de enero, empezando con este impuesto y vaya usted a saber cuántos más. No cabe duda que el año 2019 no será nada fácil y hay que planear los pagos para no quedarse en el camino.











