Un 2018 de sacudidas

Se está terminando el año, llegan las últimas celebraciones, los niños están a la espera de la llegada de Santa Clós y muchas familias ya tienen todo preparado para las cenas de Noche Buena y Año Nuevo.



No cabe duda que el 2018 que inexorablemente se extingue, trajo muchas sorpresas, cambios que muchos esperaban, pero que otros no, ya que sentían que el poder político lo tendrían, lo cual no sucedió.



De entrada, hay un Presidente de México que cambió el rumbo del país y pese a que era una apuesta ganada de antemano el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, los priístas y panistas pensaron que lo volverían a derrotar por tercera ocasión. No, eso no sucedió y ahora el tabasqueño muy a su estilo, dirige el destino de millones de mexicanos, quienes con su voto en las urnas lo encumbraron para que el país sufriera una sacudida, un cambio.



En Durango, la gente del tricolor hizo muchos movimientos, mandaron a sus mejores perfiles para buscar las diputaciones federales, locales y senadurías, las cuales perdieron ante el efecto Morena, el de López Obrador.



En Coahuila este 2018 hubo elecciones a presidentes municipales, por lo que el PRI en algunas alcaldías envió a contender a los mismos alcaldes que estaban en funciones, en otras envió perfiles que supuestamente le garantizarían triunfos. Lo que sucedió al final fue parte de la sacudida, la gente votó en su contra y en algunos municipios se fue por Morena y hasta por el PAN, dándole completamente la espalda al tricolor.





No cabe duda que este año para muchos es excelente con los cambios en la política del país, pero para aquellos que tenían el poder ahora están sufriendo, esperando tres largos años en Coahuila para buscar ganar alcaldías y seis años para que el PRI busque recuperar la Presidencia de la República.



Será el 2019, una prueba para medir fuerzas, ya que en Durango habrá elecciones a las alcaldías, por lo que ahí se verá si el PRI puede renacer, o bien Morena acabará de ponerle el último clavo en su ataúd.











