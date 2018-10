Metro, presa Libertad, nuevos patios para sacar los trenes de la ciudad, coordinación para la seguridad... Hoy por hoy, los proyectos prioritarios de Nuevo León dependen del gobierno federal, justo en el momento de un cambio sin precedentes en la forma de llevar al país.



Por eso, la expectativa está en otra parte. No en los gobiernos locales, no en su capacidad o incapacidad de sacar adelante los proyectos...



Aquí esperamos el primero de diciembre para saber cómo operará realmente el nuevo gobierno lopezobradorista, para saber cómo reaccionará frente a nuestras regias necesidades: las muy nuestras, como el agua (ayer en su informe, el gobernador todavía tenía esperanzas de sacarla con el báculo de la Federación), como el transporte de gran ciudad que requerimos con urgencia o como las prisiones estatales que literalmente claman por presupuesto, y las no solo nuestras como el aeropuerto más importante del país, las decisiones energéticas y de fracking, los arreglos fiscales de las zonas fronterizas o la relación entre el gobierno federal y el mundo de la empresa.



Andrés Manuel López Obrador estará de visita en Monterrey al final de esta semana. Además de tratar de arreglar los morenísimos asuntos en la bancada de su partido y de hablar con empresarios y con sus personas clave en el estado para el inicio del sexenio, el Presidente electo estará en reunión con el gobierno estatal para, ahora sí, aterrizar los presupuestos que caerán (o no) al estado para sus proyectos prioritarios.



Conseguir dinero federal: ésa es la divisa enraizada en Nuevo León, un estado que aporta mucho según su productividad y recibe muy poco según sus necesidades de continuo crecimiento.



El día más importante de la semana será el viernes, día de la visita casi presidencial de AMLO. Todo lo demás resulta subordinado a la cuarta transformación.



luis.petersen@milenio.com