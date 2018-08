El país de las impugnaciones

La elección presidencial los llenó de orgullo, al INE y a sus consejeros, al Tribunal Electoral y a sus magistrados. Y sí, pero esto no debería esconder una necesidad urgente de hacerle arreglos a la mecánica de nuestras elecciones: hay que ver más allá de las presidenciales.



La magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora, dijo el 11 de julio en una entrevista radiofónica, refiriéndose a la votación presidencial: “Fue una jornada ejemplar. Pensábamos que habría una gran judicialización. Ayer en la noche era el límite para poder impugnar y no hay una sola impugnación”. Añadió que en 2012 hubo 400 juicios y una solicitud de nulidad.



Claro, no tiene sentido impugnar una elección contundente. López Obrador ganó desde el conteo rápido y mientras sus oponentes le daban el triunfo en cadena nacional, los funcionarios de casilla apenas empezaban la complicada batalla de contar hasta seis elecciones concurrentes.



Sin embargo, sí que llegó una montaña juicios de inconformidad contra los resultados de diputados federales y senadores. Y Otálora misma veía “un foco rojo judicial en Puebla”.



Para donde uno voltee, hay impugnaciones... ya conocemos las de Nuevo León: el Tribunal Estatal reasignó los diputados de representación proporcional y está por definir mañana las inconformidades de Monterrey y Guadalupe.



En Ciudad De México, el tribunal local registró 187 recursos de impugnación, que incluyen diputados de representación proporcional y alcaldías.



En Chiapas fueron impugnadas 67 elecciones a alcaldes, más de la mitad de los 122 municipios del estado, y 10 de los 24 distritos locales. En Chihuahua, al menos 28. En Michoacán, cerca de 60, sobre todo en ayuntamientos. En Yucatán hubo 53 impugnaciones, tanto municipales como distritales. En San Luis Potosí, 7 distritos y 21 municipios.



En Puebla se presentaron 144 impugnaciones (26 para gubernatura) y en Jalisco, un total de 95.



Qué bueno que la elección presidencial fue tan clara. Pero, ojo, la máquina echa humo y hay que llevarla al taller. No es un tema de Nuevo León, es de todo el país.



