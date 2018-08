Congreso de NL: el fin del bipartidismo amoroso (2)

La Legislatura LXXV llegará con una conformación y un interés distintos. Sobre todo porque, como comenté ayer, tendrá otra bancada importante, la de Morena, que romperá los viejos equilibrios. El bipartidismo amoroso del último trienio se acabó en el Congreso de Nuevo León.



Morena suma 7 diputados y una probable alianza con el PT, que le aporta otros tres. Con esto, y tal vez con una diputada del Panal, se opondrá a una bancada panista de 16 diputados y una priista de 8 (que puede acercar alguno más). ¡Ah!... y tres diputados de MC que se mantienen en el misterio.



La agenda será otra. Por lo pronto Morena buscará bajar los salarios de los funcionarios públicos del estado, siguiendo la línea nacional del partido. También se montará, según han dicho, en el caballo de la austeridad y de la lucha contra la corrupción y en temas vinculados al bienestar: seguridad, desarrollo económico y educación.



El PT, según la nota de Orlando Maldonado, no quitará el dedo del renglón de la Salud y peleará por la correcta aplicación de los recursos públicos para hospitales y esquemas de seguridad social.



Los tres diputados del extinto PES caminarán solos. No harán equipo con Morena a pesar haber jugado en coalición con López Obrador. Y van a lo suyo: su agenda enfatizará el rechazo al aborto, a la eutanasia y al matrimonio entre personas del mismo sexo.



El PRI deberá aún resolver sus diferencias internas para ponerse a pensar con quién cuenta y para qué, entre los suyos y entre los demás partidos. Todavía no es momento en que el tricolor tenga claro quién será el líder de su diputación. Ni siquiera está seguro de quién integrará su bancada. Tiene más claro que contará con la diputada del PVEM que con los propios.



Y el PAN, la bancada a vencer por numerosa, perseguirá temas clásicos: seguridad, sistema anticorrupción, medio ambiente. Y tal vez se apoye con el PES en ciertos temas.



Seguramente habrá enorme variedad de alianzas caso por caso. Y también, como siempre, una variedad de amarres insólitos.



luis.petersen@milenio.com