Monterrey: las tensas elecciones navideñas

Es una fecha extraña y poco propicia para las emociones políticas, hay que reconocerlo. Pero es la realidad: mañana hay elecciones municipales en Monterrey.



Las habrá y en circunstancias tal vez complicadas, como suele ser cuando hay votación pobre, funcionarios de casilla insuficientes y, eso sí, estructuras partidarias fuertes; como suele ser cuando hay una anulación no comprendida entre los ciudadanos.



Hay que contar con la decepción del respetable, la decepción por el manoseo de la elección entera. Al final nadie sabe qué pasó ni quién fue el responsable.



El 1 de julio desaparecieron paquetes electorales en su camino de la casilla al centro de cómputo. Algunos fueron hallados en el destino equivocado, en el de la elección federal. Como pudo, la autoridad electoral dio el triunfo al PAN y a su candidato Felipe de Jesús Cantú, por muy pocos votos. Hubo impugnaciones y el Tribunal Estatal Electoral anuló casillas y ordenó revocar la constancia de mayoría para entregarla al candidato del PRI, Adrián de la Garza. Semanas después, la Sala Regional del TEPJF decidió regresar el triunfo al panista. Pero minutos antes de la toma de posesión, el 31 de octubre, la Sala Superior finalmente anuló la elección y ordenó la reposición del proceso en 60 días.



Y esto será mañana, sin que nadie sepa si hubo fraude, errores irresponsables o fallas en la planeación de las elecciones concurrentes. Lo que sí se sabe es que en el municipio metropolitano de junto, Guadalupe, Nuevo León, había ganado el PAN con un margen mayor, pero el Tribunal Estatal Electoral cambió el triunfo y se lo dio a la candidata priista Cristina Díaz.



Al estupor del manoseo se suma la fecha. El INE hace dos días anunció, después de muchos trabajos, que por fin ya tenía a los funcionarios de casilla completos, pero le faltaban suplentes. Es decir, le faltaba un respaldo, absolutamente necesario sobre todo en estas circunstancias, para garantizar la correcta operación del proceso de votación, de cómputo y de traslado.



Los partidos, al contrario, han conseguido con más éxito (y dinero) a sus incondicionales. Tanto PRI como PAN están completos con sus representantes, igual que el candidato del PT repudiado por la dirigencia de Morena, El Pato Zambrano, tercer lugar en la contienda de julio.



Además, los partidos han registrado más de 700 observadores electorales, y seguramente tendrán, ellos sí, simpatizantes duros entre los primeros de la fila, dispuestos a asumir funciones en la casilla.



La gran pregunta es cuánta gente saldrá a votar. Si hay poca votación crece la importancia del voto duro. En Monterrey ahora no se puede aplicar el viejo libro: a poca votación ganancia del PRI; no, la historia del PAN de Nuevo León en los últimos 15 años es la historia de la lucha, a cualquier precio, por las estructuras partidarias originalmente priistas.



Se puede esperar una jornada de pobre participación ciudadana y de intensa actividad partidaria. Esto tiene riesgos de choque. A menos que el voto despierte, que se imponga una intuición cívica que capta borrosamente aquí un riesgo para la democracia. Y a menos que el resultado esté lejos del empate: entonces Monterrey pasará una tranquila Navidad.







luis.petersen@milenio.com