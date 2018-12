Lo que sí se puede

Mucho se ha discutido: si las policías locales no cambian, no mejoran sustancialmente y no amplían su espectro de trabajo, la lucha contra la delincuencia organizada estará perdida.



Lo han dicho los presidentes, los altos mandos del Ejército, los expertos en seguridad, los candidatos todos y cada uno. Pero vamos atrasados: hemos puesto una y otra vez las esperanzas en las macro estrategias, ésas que dependen de un nuevo presidente, un nuevo secretario de Defensa o un nuevo titular de Seguridad Pública.



Vamos muy tarde, pero hay algunos garbanzos de a libra capaces de mostrar que es posible un avance. Escobedo es uno de estos casos. Nueve años sin aflojar el paso ya rinden sus frutos.



La llamada Policía de Proximidad, que en realidad es un conjunto de proyectos vinculados e impulsados desde la alcaldía por Clara Luz Flores y desde la Secretaría de Seguridad por el general Hermelindo Lara, es una estrategia piloto para todo el país.



Es interesante la relación entre los proyectos. La Policía de Proximidad tendría pocos resultados sin el apoyo de la Policía de Reacción, de la Unidad de Violencia Familiar o de la Unidad de Investigación. Y no se entendería sin las estrategias paralelas de Prevención del delito, de Justicia Cívica y de Análisis en investigación.



Los elementos de la corporación han mejorado sus percepciones. Y han sido capacitados en protocolos que sí se cumplen y, sobre todo, tratados con dignidad y apoyados en su trabajo.



Las cámaras que traen en el pecho dan cuenta de todo aquello a lo que un agente está sometido: el billete debajo del documento que el ciudadano infractor presenta, el ruego, el chantaje y hasta el insulto y la amenaza (“tú no sabes quién soy yo, ¿verdad?”).



El C4 conoce los delitos más cometidos en alguna zona, los sistematiza y los convierte en órdenes de patrullaje con un diagnóstico al momento.



La Prevención llega al punto de un seguimiento de cada caso, sobre todo de niños y adolescentes, para evitar que crucen la línea del delincuente. Una experiencia repetible que hay que conocer. Porque sí se puede.



