Los milagros no se entienden. Pero a unos días de ir a votar por segunda vez, los ciudadanos del municipio de Monterrey todavía se preguntan por qué su elección se anuló y no la del municipio vecino.



Y no es que en Guadalupe las cosas hayan sido tersas el primero de julio. Al contrario: ahí, al igual que en Monterrey, el Tribunal Estatal Electoral cambió el ganador declarado por la Comisión. La diferencia consistió en que Guadalupe no fue después tocada por el Tribunal Federal (por ninguna de sus dos Salas, la Regional y la Superior), mientras que en Monterrey primero regresaron al PAN la constancia de mayoría y luego anularon la manoseada elección completa.



Ahí está el inexplicable milagro guadalupano. El Tribunal Estatal sí encontró razones para anular un número de casillas suficientes y cambiar el resultado, pero la Sala Regional no las halló para regresar las cosas a su estado original, ni la Sala Superior para anular.



Así se quedaron las cosas, aunque la distancia entre los dos candidatos punteros de Guadalupe era mayor que en Monterrey: en Guadalupe la diferencia entre primero y segundo lugar fue de casi 4 mil 800 votos (1.5 por ciento), con el 99. 4 por ciento de casillas computadas.



¿Cuál fue la razón de este “trato diferente”? Ah, es que el jurídico panista de Guadalupe impugnó a destiempo, dijeron. Uno se pregunta: ¿Entonces el votante de Guadalupe resultó víctima de las omisiones judiciales de un partido? ¿O los panistas aceptaron eso porque en realidad prefirieron negociar otras cosas y no meterse en líos? ¿O los tribunales olvidaron que su tarea es defender el voto ante todo y no al partido que haga las cosas mejor o más cerca?



Las preguntas, sobre todo sus respuestas, son importantes porque para ir a votar se necesita una mínima dosis de confianza. Solo si el ciudadano de Monterrey cree en las instituciones, las mismas que operaron el milagro guadalupano, tendrá razones suficientes para vencer el espíritu navideño y dejar el traje de Santa por un rato. E irse a votar.







luis.petersen@milenio.com