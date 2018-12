Alonso traerá la paz y el progreso

Como bien sabemos, México se constituye como una República representativa, democrática y federal, que en la Constitución establece la clara división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con esta división se tiene un mejor control y sobre todo equilibrio en la gestión del gobierno, además de agilizar la respuesta a situaciones emergentes, entre otras bondades.



Givanni Sartori ya nos daba la receta para una buena democracia: “contrapesos en el poder de los ejecutivos; desarrollo efectivo de los poderes del Estado; respeto por el estado de derecho y las reglas vigentes como también garantía de los derechos civiles básicos”.



Recordemos que en el ajedrez de la política, los ciudadanos comunes de este país no somos más que peones en este maquiavélico juego, en pos de una cuarta transformación que no se sabe bien a bien a dónde va.



Una vez emitido nuestro voto, termina nuestra participación y, en ese momento, entran en acción las piezas de mayor peso; las torres, los alfiles, los caballos, los reyes y reinas, en este caso, el TRIFE, el IEE, Barbosa, Polevnsky, Martha Erika, Gali, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal, etc.



Es razonable que exista cierto desconcierto en algunos ciudadanos ante la no anulación de la elección en Puebla. En el imaginario colectivo de la gente, Morena se encargó de sembrar la idea de un fraude, como táctica maliciosa y tóxica, pero de ningún modo fue determinante.



En términos generales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció que hubo una serie de incidentes e irregularidades, pero estos no fueron causal suficiente para repetir los comicios.



Al tomar protesta como gobernadora, Martha Erika Alonso, manifestó que ser titular del Poder Ejecutivo es un alto honor que le otorgó la ciudadanía en Puebla, y recalcó que los retos que enfrenta el estado requieren del compromiso y coordinación de esfuerzos entre órdenes de gobierno y poderes públicos.



Martha Erika, en su discurso, busca conciliar con el gobierno federal, y el otro muy digno, en una conducta inmadura responde que “por lo pronto no iré a Puebla”, como si no fuera Presidente de todos los mexicanos. El nuevo Presidente pretende exigir de la nación una caución de sumisión futura, terminar con la independencia de los poderes y de los organismos autónomos, lo más peligroso, enfrentando a los ministros, magistrados y hasta jueces, como unos verdaderos rufianes, por lo que dicen que ganan contra el pueblo bueno. Se nota que Andrés Manuel carece de cabildeo, poca habilidad para negociar y conciliar.



Martha Erika gobernará para los pobres y para las minorías, participando con ellos. Administrar el poder y las finanzas para los sectores más vulnerables de la población, sin suponerlos menores de edad, sin continuar considerándolos como simples receptores de dádivas y de programas sociales, si no también serán partícipes para empezar y terminar las obras de infraestructura que serán para beneficio de todos.