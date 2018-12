Un Convenio de Colaboración Estratégico: IIEC - UNAM

Gracias por leer estas líneas, les deseo que en este cierre de 2018, sus objetivos y metas planteadas se hayan cristalizado. Me permito recomendarte que en estos días analicemos las buenas prácticas y proyectos exitosos, pero también reconozcamos nuestras áreas de oportunidad y que sea, junto a nuestros colaboradores y equipos de trabajo, el diseño de un planteamiento para el año venidero, nuestra prioridad.



En la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) nos hemos concentrado en hacer un análisis profundo de nuestras principales áreas de oportunidad. Muchos de los eventos que sucedieron este 2018 han cambiado el escenario para la industria del calzado y la marroquinería, particularmente la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que entrará en vigor el 30 de diciembre de este año.



Ya hemos comentado las grandes diferencias con uno de los jugadores de este acuerdo, Vietnam y no quiero ahondar en ellas, sino más bien, compartirte que gracias a ello, los industriales del sector estamos más conscientes de la necesidad de construir un proyecto integral, un esfuerzo de colaboración y voluntades para hacer frente a la competencia global. En CICEG estamos concentrados en construir un proyecto de transformación y desarrollo para la industria, basado en tres grandes palancas estratégicas: internacionalización, innovación y eficiencia. Estamos concentrados en integrar a todo el ecosistema de la industria, organismos empresariales, academia, centros de investigación, gobierno e iniciativa privada, porque estamos convencidos que se requiere una evolución en el modelo de negocio de toda la industria.



Creo que esta visión de colaboración es una línea de transformación a nivel nacional y se está convirtiendo en una fuerza integradora para el desarrollo de México. Como saben, CICEG participa, no solo en el desarrollo del sector, sino que también es una voz para el desarrollo industrial a través de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), presidida por mi amigo el Lic. Francisco Cervantes Díaz. Hoy, la Industria del Calzado y la Marroquinería, tienen un posicionamiento y una gran fortaleza de cabildeo con organismos empresariales, políticos, educativos y gubernamentales y nos estamos sumando a un esfuerzo común para México: Impulsar una Política Industrial Estratégica.



Estamos convencidos de que, para lograr escenarios de crecimiento económico, bienestar social, mayor poder adquisitivo, competitividad global, requerimos enfocar nuestros esfuerzos en impulsar la industria, el comercio, el consumo y en este sentido, una Política Industrial alineada a estos objetivos, puede ser el eje de trabajo de este nuevo equipo de Gobierno y es una labor, que quienes colaboramos en CONCAMIN, estamos impulsando.



Por ello, el jueves 13 de diciembre celebramos un Convenio de Colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México y CONCAMIN. Fue un evento estratégico, porque la máxima casa de estudios del país, se suma a la visión de construir y consolidar una propuesta de Política Industrial para México, como estrategia de crecimiento, estabilidad y competitividad para los sectores productivos del país.



¿Qué hace el IIEC?, bueno el IIEC está organizado en unidades de investigación como: Desarrollo y Políticas Públicas, Economía Mundial, Economía Industrial, Economía del Sector Primario, Economía Urbana y Regional, Economía Aplicada, Economía del Trabajo y de la Tecnología, Historia Económica, Economía Fiscal y Financiera, Economía de la Educación, la Ciencia y la Tecnología, Economía del Sector Energético, Economía Política del Desarrollo, Estudios Hacendarios y del Sector Público, Economía del Conocimiento y Desarrollo, Economía y Medio Ambiente, Economía del Sector Agroalimentario; y en la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo. Además, tiene dos observatorios de América Latina en línea: el Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA) y el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG). Toda la fortaleza de profesores, investigadores, científicos, vinculaciones e interrelaciones con otros centros de investigación y casas de estudio, serán un pilar fundamental en el diseño de una estrategia de transformación para

México.



Hoy estamos consolidando un frente común. Particularmente destaco y celebro, que estamos viendo la misma oportunidad: Una Política Industrial como estrategia para México. Lo comparto porque tuve la oportunidad de compartir ideas con mi amigo, el Mtro. Juan Manuel Romero, titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo (CID) de la UNAM y con el Lic. Armando Sánchez Vargas, Director del IIEC, en el sentido de que, estrechar las relaciones institucionales va contribuir en la generación de mejores condiciones, para un desarrollo sostenible y sustentable de la economía nacional, lo que impactará a nuestras familias.



Comparto la opinión de Francisco Cervantes, Presidente de CONCAMIN, “No podemos concebir industria sin el respaldo de las instituciones académicas. Es gracias a ese conocimiento que los diversos sectores industriales pueden encontrar las oportunidades para innovar, para generar empleo y en general para mantenerse competitivos en un mundo globalizado”. Y desde la perspectiva del Mtro. Juan Manuel Romero, destaco algunas ideas de su discurso, fortaleciendo la necesidad de una Planeación de Crecimiento para México. “El fenómeno de desarrollo vertiginoso observado en Japón después de la posguerra, el de los tigres asiáticos en los años ochenta, el registrado por China y recientemente por Vietnam, no tiene otra explicación que la planificación del crecimiento. Esta intervención del Estado desarrolló nuevas ventajas competitivas y elevó el ingreso por habitante de esos países en un tiempo tan reducido que no tiene precedente en la historia económica mundial. Algunos argumentan que ésta no es la única forma de salir del subdesarrollo, teóricamente pueden existir otras propuestas, pero en los hechos no hay otra que haya elevado el ingreso por habitante tan rápido como lo hizo la Política Industrial en esos países”.



Hoy la Nueva Administración Federal tiene la voluntad de subsanar las deficiencias de los sectores económicos, del rezago que tiene México ante la competencia global, del estancamiento económico. Desde los costos implícitos de una mala infraestructura de vías de comunicación, la deficiencia de la industria petrolera, del sistema ferroviario o portuario, los altos precios de energéticos, todos estos macro factores impactan a la competitividad y son los productores, exportadores, comercializadores los que absorben estas deficiencias, pero somos todos nosotros quienes pagamos por ello.



Con el plan del presidente López Obrador y su equipo, en los proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas Tabasco, el reacondicionamiento operativo de las refinerías existentes o el ferrocarril Trans-Istmico, nos motiva a pensar que hay una oportunidad para el resurgimiento de acciones para el desarrollo Industrial y Económico. Por ello para, CONCAMIN y CICEG, es clave que nos sumemos y seamos propositivos. No podemos esperar a que el cambio suceda, solo por iniciativa del Gobierno, aprovechemos la integración de todos los organismos empresariales, academia, centros de investigación e iniciativa privada, quienes propongamos el cambio.