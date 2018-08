Vagones usados para el Metro, ¿cómo?

Y eso que somos la capital industrial de México







Ahora parece que el centralismo que nos ahoga, que representa el Gobierno federal, se olvidó de Nuevo León y mientras al Estado de México le dieron más de 40 mil millones y le pusieron el nuevecito tren ligero Toluca-DF, en nuestra otrora orgullosa capital industrial del país nos están obligando a comprar fierros viejos usados, que los alemanes desecharon por inútiles, los que van a formar parte de nuestro patrimonio vial de las líneas del Metro, que es nuestra única solución para la congestión vehicular.



Para mí es muy difícil entender que mientras los alemanes son muy estrictos en sus actividades y mandan unos furgones de Metro al almacén como fierros viejos, porque obviamente ya no les fueron útiles, nosotros vamos a recoger estos vehículos, pagar por ellos y usarlos para nuestras líneas del Metro, que van muy retrasadas por la pereza y frialdad con que nos trata el Gobierno federal.



No contentos con lo anterior, de entrada nos estamos peleando con el próximo Presidente más poderoso de las últimas décadas, que pronto llegará al Palacio Nacional y que además va a practicar también el centralismo, pues va a enviar superdelegados a los estados, haciendo que Ramos Arizpe se despierte de su tumba y se convenza que en su lucha por el federalismo y por hacer de México un estado confederado unido fue inútil y que ganaron los centralistas de aquella vieja época, ahora resucitada por AMLO y también por los presidentes anteriores.



Todo esto me da pena ajena.



Descartes: Pienso, luego existo… Pero ¿cómo?... Si somos el ombligo industrial de la nación.