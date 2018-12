Salarios privados, a la baja

Una verdadera locura.





No quiero acordarme de a quién se le ocurrió, del gabinete de AMLO, decir que los salarios privados iban a la baja y que debían establecerse nuevas condiciones. Esto, que me parece una locura, porque está en contra de todos los principios del liberalismo económico, solo puede darse en un socialismo utópico, que como sabemos desde el siglo XX no funcionó.



Yo pienso que AMLO está haciendo muchas cosas al mismo tiempo y permitiendo que sus funcionarios digan cosas totalmente incoherentes y difíciles de encontrarse con la realidad, porque eso de querer imponerle a la iniciativa privada el monto de los salarios es casi un socialismo utópico que propone una sociedad ideal y perfecta, idea que se popularizó en el siglo XX a partir de la aparición del Manifiesto Comunista de Marx y Engels.



Ojalá que el Presidente hable menos y sus colaboradores también, y trabajen en beneficio de la nación y no en utopías fantásticas y tontas, que no van a poder resolver los problemas del país, que son muy sencillos: ignorancia y pobreza.



Descartes: Pienso, luego existo… Con esos colaboradores que tiene AMLO, para qué quiere enemigos.



