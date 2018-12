Pónganse a gobernar, no solo el rencor

El pleito de los partidos está estorbando.





Yo leo con atención todas las noticias porque ése es mi trabajo, y observo que aquí en Monterrey está habiendo un proceso de rencor contra los alcaldes anteriores, y el mejor ejemplo es que ahora el PAN va a vigilar la administración de Cristina. Eso es pérdida de tiempo, porque todo está revisado por contralorías, auditorías y un sinnúmero de procesos que hacen equívoca cualquier acusación infundada.



Yo pienso que ya es tiempo de que la gente exija al gobierno que se dedique a conciliar, comprender, y no al rencor siciliano de destruir lo anterior. Igual sucede en la elección que el domingo tendrá lugar en Monterrey, pues el candidato del PAN se dedica a cuestionar, mientras que el del PRI trata de proponer cosas buenas para la comunidad.



Ojalá sigan el ejemplo de AMLO en el arte-ciencia de gobernar, lo que implica tolerancia, comprensión y no solo venganza. Ya no pierdan el tiempo en buscar galimatías jurídicos que no conducen a ninguna parte y póngase a trabajar en el arte-ciencia de gobernar, que es para lo que son electos.



Descartes: Pienso, luego existo… El rencor y el resentimiento generan temas negativos y la comprensión siempre es positiva.



