Hacia una universidad gratuita

Una bellísima utopía.



Yo soy un creyente de las bellas utopías que tan bien describió Thomas More en su famoso libro que forma parte del ideario idealista de Rousseau y también de los grandes anarquistas como León Tolstoi o Flores Magón, en México. Todos pensaban en un gobierno ideal que se preocupara por el nosotros y no por el yo egocéntrico del poder convencional.



Cuando fui rector viví una universidad pública que era factor de permeabilidad social y cultural, que cobraba cuotas simbólicas de 40 pesos. Esto, que ahora quiere convertir AMLO de nuevo en realidad, chocó con la política federal que inició el presidente Zedillo, de disminuir los presupuestos universitarios.



Actualmente el Presidente electo parece querer resucitar el concepto de universidad pública, que practica todavía la UNAM porque, a diferencia del resto de las universidades, recibe un importante soporte presupuestal federal; a diferencia del resto, lo que ha empujado a las universidades del país a cobrar cuotas y a generar un sistema de rechazo bajo un programa de evaluación y exclusión.



El proyecto es muy complejo, pero quizá pueda lograrse optimizando los recursos, para una educación ligada al proceso productivo, además de adecuar los currículos, simplificándolos y diversificándolos.



Esperamos que este sueño se acompañe de programas concretos y apoyos financieros que permitan que la universidad cumpla su misión de equidad en un México en donde solo el 5% de los trabajadores ganamos más de 13 mil pesos y el resto no pueden pagar las cuotas que actualmente se exigen en las instituciones de educación superior.



Descartes: Pienso, luego existo… La gratuidad de la educación es factor de permeabilidad social y cultural en un país pobre.