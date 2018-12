Ahora AMLO lo hizo no popular.







Resulta que este tema de la popularidad tiene que ver con los resultados y no con los nombres, y menos con las alegorías verbales sin fundamento. Ayer AMLO, en su conferencia matutina, que ojalá ya las desapareciera porque él no tiene por qué opinar todos los días, de todas las cosas, como si fuera un rey, pues tiene la posibilidad de equivocarse; dijo que va a desaparecer el Seguro Popular, porque no ha resuelto los problemas de salud del país.



Obviamente que el Seguro Popular fue un acierto, pues es al menos un atenuante de la seguridad social para quien no la tiene y por supuesto que el costo-beneficio de la salud en México se ha elevado. Eso no lo puede evitar ni AMLO ni nadie.



El Seguro Popular, que está demostrado sí funcionó, debe conservarse. Y mientras no haya mucho dinero para combatir la pobreza y mucha tecnología médica en nuestro país, seguiremos teniendo el problema de que los pobres no tienen acceso a la salud universal.









