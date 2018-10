Canales: libro de resentimientos

No hay que ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.







El domingo el ex fiscal anticorrupción Ernesto Canales presentó un libro que se basa en su experiencia como fiscal anticorrupción.



Aunque yo no he leído ese documento –y me gustaría hacerlo porque siempre es bueno conocer en directo y no a través de los medios las opiniones y críticas políticas y literarias–, percibo que está lleno de resentimientos, frustraciones y lamentaciones, porque el autor no pudo hacer el trabajo que se le encomendó en contra de la corrupción en la entidad.



Por supuesto que las explicaciones son importantes para quienes quieran combatir ese flagelo que nos azota y que está inmerso en nuestra raíz histórica, porque hasta Hernán Cortés corrompió a los tlaxcaltecas para conquistar Tenochtitlán.



Pienso que cualquier esfuerzo es valioso, pero que, como me enseñaron mis maestros, es mejor predicar con el ejemplo y me preocupa que Canales nunca ha explicado bien la acusación que tiene pendiente sobre el pago exagerado y sobre todo sospechoso de su negocio en contra de Paula Cusi, ex mujer de Emilio Azcárraga, El Tigre, en el cual hubo olores de aprovechamiento ilegítimo de su profesión de abogado para lastimar a una viuda y ganar millones de dólares sin explicación clara en el juicio.



Bienvenida la crítica, aunque no se ve bien que se base en la ineficiencia del trabajo anterior, porque esto se hubiese resuelto con una renuncia prematura, evitando así la falta de resultados. Y también sugiero recordar la máxima de que no hay que ver la paja en el ojo ajeno, sin poder ver la viga en el propio.



Descartes: Pienso, luego existo… Los libros son importantes y usualmente muestran la emoción del autor y no solo la razón pura, como diría Kant.