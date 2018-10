"Nole", "Pats" y selección…

Quien hace unos meses se lamentaba por el estado físico y deportivo de Novak Djokovic estaba totalmente equivocado. Y es que aunque la lesión en el codo del serbio menguó notablemente su rendimiento, su recuperación ha sido extraordinaria y paulatinamente ha retomado el ritmo y el tenis que lo han llevado a codearse entre los mejores jugadores.



Su victoria del domingo en la final del Masters 1000 Shanghái consolidó el extraordinario momento que ha vivido en los meses más recientes, lapso en donde celebró los títulos de Wimbledon y el US Open.



Novak ya es segundo en el ranking ATP, y ante las constantes lesiones de Rafael Nadal y la ya poca actividad de Roger Federer, que no les sorprenda que Nole termine el 2018 como el número 1 y aguas, porque tienen con qué reinar durante mucho tiempo.



Cambiando de deporte, vaya partidazo el que ofrecieron el domingo por la noche Patriotas y Jefes, el cual se decidió en la última jugada con un gol de campo, el cual le dio la victoria 43-40 a Nueva Inglaterra, resultado que puso fin al invicto de Kansas City.



Aunque todavía falta mucho camino por recorrer, la actuación de estas dos escuadras las coloca en posición de pensar que pueden llegar lejos en la Conferencia Americana, y porqué no verse otra vez las caras en el Juego de Campeonato. Sus ofensivas son espectaculares, en el caso de Tom Brady ya sabemos de qué está hecho, pero en el caso de Pat Mahomes, el muchacho demostró que tiene madera para trascender en esta Liga.



Y para terminar, la selección mexicana continúa con su renovación, la cual ojalá se mantenga para los partidos de noviembre ante Argentina. Ahí veremos si realmente el cambio generacional del que tanto se pregona va en serio, o si en la convocatoria aparecen otra vez los nombres de Chicharito, Gio, Guardado y demás. Ah, ¿y el técnico para cuándo?



