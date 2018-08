Las ‘chicas’ del padrino

Chelsea vs Arsenal

Inicios diferentes para estos dos conjuntos. Los Blues fueron contundentes, ante el Huddersfield, mientras los Gunners no pudieron en casa ante el City, y ahora en el segundo duelo de Emery quieren sorprender en Stamford Bridge. Chelsea, paga 1.7 a 1.



Barcelona vs Alavés

Tras ganar un par de torneos previos al arranque de la Liga, el Barça, ahora con Messi de capitán, arranca la defensa de su título en el Camp Nou frente al Alavés. El conjunto otra vez aparece como el enemigo a vencer en España. Voy Barcelona, paga 1.1 a 1.

Cruz Azul vs León



El buen paso de La Máquina se mantiene tanto en Liga como en Copa y lo quiere consolidar con goles este sábado contra La Fiera, escuadra que ya ganó la semana pasada. Ojalá que la cancha esté mejor y permita un buen juego. Cruz Azul, paga 1.6 a 1.



Monterrey vs Pumas

El mejor partido de la semana. Los de CU perdieron su paso perfecto y goleador ante Pachuca, pero siguen invictos y de líderes. Visitan a unos Rayados que mordieron el polvo contra América y desean reencontrar el ritmo ganador. Monterrey, paga 1.5 a 1.



