Muchos de mis seguidores en las redes sociales me preguntaron si pensaba que Cruz Azul podría ser campeón, otros me cuestionaban sobre quién iba a ganar, y mi respuesta fue: “Me gustaría que gane el Cruz Azul, pero creo que va a ganar el América”, y así sucedió.

El conjunto cementero hizo una gran temporada, terminó de superlíder, tuvo a la defensa menos goleada del torneo e hizo del Azteca una fortaleza. Sin embargo otra vez a la hora buena se cayó estrepitosamente, desilusionando a sus miles de seguidores que sentían que ahora sí podría terminar esa larguísima sequía de 21 años sin levantar un título de Liga.

Varios de los mismos cruzazulinos que me contactaron estaban motivados de que les tocara América en la final, pues decían que cobrarían venganza de la dolorosa derrota de hace cinco años. No obstante, nadie imaginó que La Máquina iba a ofrecer su peor versión del certamen justo en los dos partidos más importantes.

Cruz Azul bajó su nivel en la Liguilla. Contando semifinal y final apenas ¡hizo un gol! Los dirigidos por Pedro Caixinha avanzaron sin convencer en la semifinal ante Monterrey, de hecho pasaron por la mejor posición en la tabla, pero en la final al portugués le comieron el mandado, hizo planteamientos muy conservadores, por no decir timoratos, y cuando estuvo abajo en el marcador en la vuelta sus ajustes y capacidad de reacción dejaron mucho que desear. Mención aparte merece el hecho que en la vuelta inició con dos puntas, Cauteruccio y Caraglio, y a Roberto Alvarado lo dejó en la banca.

Por supuesto no toda la culpa es de él. Los jugadores cementeros no mostraron hambre y coraje de ser campeones, y para colmo, dos de sus referentes en el certamen, dos de sus líderes, Corona y Marcone, se equivocaronn garrafalmente y de ahí se derivó el primer gol de las Águilas. Aun así, Caixinha les decía a sus pupilos, ‘tranquilos, es uno, es uno’, pero tal parece que los fantasmas se apoderaron de la mentalidad de los futbolistas de La Máquina, porque en los 40 minutos que tuvieron para empatar el marcador, no generaron una sola llegada de peligro ante la portería de Marchesín.

Y hay que decirlo, América tampoco hizo nada extraordinario, simplemente nunca perdió el orden, el Piojo acomodó y movió muy bien sus piezas. Fue un equipo paciente, poco exigido e hizo los goles necesarios para celebrar su título número 13.

Una pena por Cruz Azul, perdió su sexta final de Liga desde 1997, la segunda ante América, pero lo hizo muriéndose de nada.