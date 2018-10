Sombrío preludio

Conforme pasan los días, se hace más evidente que la ventana de tiempo que existe entre el día que se tiene una autoridad electa y el día que toma posesión es demasiado amplia, y además en el caso específico de la Presidencia de la República está generando situaciones muy complejas como el hecho de una administración que termina, empieza a dejar espacios en el limbo, y una que aún no inicia oficialmente y sin embargo tiene una actividad frenética más alla de lo lógico de una transición.

La incertidumbre que se ha generado en estos días posteriores a la elección e incluso al día que se dio la constancia ofical como Presidente electo al candidato ganador, va en aumento en función de la imprecisión y la novatez de mucho funcionarios ya designados pero aún sin facultades oficiales.

Debiera existir una voz con suficiente calidad moral y liderazgo, que recordara con firmeza que esto no se acaba hasta que se acaba y que no empieza hasta que empieza.

Declaraciones, bravatas, reclamos, acusaciones, están dando al traste con algo que debiera ser el eje central de la objetividad: una elección tranquila, copiosa, con un resultado contundente, histórico y con una supuesta transición tersa y ordenada.

No se ven los asesores que con toda seguridad tamizaron el discurso, en el hotel enfrente a la Alameda el día de la elección; ¿dónde está la prudencia, el orden el empaque de un Presidente electo con todo lo que ello implica?

¿Qué no hay alguien en el equipo de transición que le diga al Presidente electo que la campaña ya terminó y que es momento de empezar a construir un discurso de gobierno que muestre el rumbo de la nueva administración?

Asi como la sociedad salió a votar por lo que consideraba ser un cambio de rumbo en el estilo de gobernar, así mismo la sociedad debemos de establecer qué rumbo queremos que se tome particularmente en decisiones tan importantes como la de continuar con el nuevo aeropuerto.

Preocupa muchísimo la dimensión de la declaración del próximo jefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo, que advirtió: “La consulta popular sobre el NAIM debe tomarse en serio, no es un juego”.

Y la preocupación nace porque a días de que esta consulta se lleve a cabo, nadie sabe con precisión a quién se va a consultar. ¿Van a ser los usuarios del aeropuerto actual? ¿Van a ser los habitantes de 538 municipios, independientemente de que sean usuarios de servicio o no?

Si como dice el próximo jefe de la Oficina de la Presidencia: “el resultado de la encuesta, no tengan duda, ¡se va a respetar!”, significa que se está dejando en manos de personas a quienes puede no interesarles en absoluto un proyecto así, una decisión que debiera ser estrictamente de interés nacional. Sombrío preludio de una administración que aún no inicia.