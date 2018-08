Ciencia ficción: del cuento a la realidad

“La única constante es el cambio, y el ritmo de cambio va en aumento”.

-Peter Diamandis

Con esta frase inicia el artículo de Jody Medich en Singularity Hub, en donde nos explica a detalle cómo podemos aprovechar el poder de la ciencia ficción para usarlo en la innovación exponencial.

“Muchas de las compañías más grandes de hoy en día ya no existirán en 10 años. ¿Por qué? Debido a que gracias a las nuevas tecnologías emergentes, los problemas que estas compañías han resuelto a través de la historia, rápidamente se volveran obsoletos.

La innovación masiva no proviene de la solución de lo que sabemos cómo resolver, sino de ideas radicales, alocadas y progresistas. Y aquí es donde la ciencia ficción puede ser una poderosa herramienta de innovación.

En Singularity University hemos desarrollado una marca especial de pensamiento de diseño llamada Design for Exponentials (D4X) para ayudarnos a construir una mentalidad exponencial y desarrollar una innovación que cambia el mundo cambiando constantemente la perspectiva. Uno de los pilares de D4X es aprender a proyectar nuestro pensamiento en el futuro. A través de una metodología llamada inteligencia de diseño de ciencia ficción (SciFi D.I.), aprovechamos la ciencia ficción para mirar de 10 a 15 años en el futuro para redefinir lo que es posible hoy en día.

SciFi D.I. comienza con una visión, pero no se detiene allí. La ciencia ficción es poderosa porque da vida al futuro. Entonces, trabajamos con artistas talentosos y narradores de cuentos para hacer una verdadera pieza de ciencia ficción también. Cuando podemos imaginar un futuro, podemos comenzar a ver el camino hacia él.

¿Por qué creemos que este enfoque funciona tan bien?

Comenzamos imaginando la vida 15 años en el futuro. Está lo suficientemente lejos como para ser difícil de predecir, pero lo suficientemente cerca como para ser inspirados por hoy. Y debido a que está en un formato narrativo, la ciencia ficción nos da permiso para tomar una licencia artística para reimaginar el mundo que vemos ante nosotros.

Las historias son excelentes dispositivos para ayudar a otras personas a imaginar un mundo diferente. Nos permiten a todos hablar sobre el mismo futuro, en lugar de ver la versión que cada uno de nosotros tengamos en nuestras propias mentes.

Comenzamos con nuestra visión de 15 años, luego retrocedemos hasta el día de hoy para determinar qué necesita suceder de aquí para allá, para transformar esa idea irracional en una razonable. Este proceso nos ayuda a ver las asociaciones, iniciativas, conjuntos de habilidades y herramientas que necesitamos para comenzar a construir ahora”.

Sin duda un extraordinario artículo que nos muestra las herramientas que tenemos que empezar a utilizar.